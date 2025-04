Curiosidad, humildad y renuncia

Comenta Compartir

Tenía 17 años y supe por mi madre que una compañera de peluquería había sido modelo de cara de un famoso pintor vitoriano. La llamé, ... quedé con ella y escribí el artículo que más repercusión ha tenido en mi vida periodística. Y ya he pasado de los 61. Me movió la curiosidad. Una vez oí una entrevista en la radio a un político local de segunda fila. El periodista ni se lo había preparado. ¡Para qué!, debió pensar, si a este le gano a la pata coja. Le pegó un baño del que mi colega salió a duras penas. Cura de humildad. Ya mayor, he visto, sufrido y protagonizado muchas veces cómo se aparca lo propio, la familia, por el bien superior. ¿Ha valido la pena? ¿Hoy también hemos salvado al mundo?, como dice una muy buena amiga. Pues en ocasiones sí y en la mayoría de los casos, tampoco ha sido para tanto. Y eso es la profesión, la suma de curiosidad, humildad y renuncias.

