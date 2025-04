La cura del SES para el efecto nocebo

El SES no informa desde esta semana de los contagios diarios que se producen en la región. Una decisión que al parecer el órgano autónomo ... ha tomado por nuestro bien, el de los ciudadanos. Porque según ha explicado el consejero de Sanidad, José María Vergeles, no es cosa buena que nos obsesionemos con una cifra que viene superando el millar diario de positivos desde hace un mes largo. Así que ahora, y solo una vez a la semana, no vaya a ser que dejemos la obsesión por un número y nos ofusquemos con otro, se informa solo de la incidencia grave de la enfermedad, de las personas que están en los hospitales, en las UCI y las que fallecen a consecuencia del covid.

Nuestros responsables sanitarios han decidido, sin más, coartar el derecho a la información de los ciudadanos y el derecho a informar de los periodistas. Y para tratar de dulcificar esta intromisión en nuestros derechos, como si eso fuera posible, han echado mano del malestar psicológico que la pandemia está generando, dando por hecho que el mismo está motivado por la información que se ofrece respecto a la crisis que llevamos viviendo dos años. Y han pensado que nos viene mejor no conocer la realidad, cuando no es bonita, para que no nos angustiemos, como si esa decisión dependiera de ellos y no de nosotros.

Los responsables del SES han decidido taparnos los ojos y guardarse para ellos solitos datos relevantes sobre la evolución de la pandemia, datos sobre los que los medios de comunicación tienen el derecho a informar y datos que los ciudadanos tienen el derecho a conocer. Porque ni es tarea ni es responsabilidad de nuestras autoridades sanitarias decirnos qué nos conviene saber y que no. En este caso, su único deber es hacer públicos los datos de la pandemia. Nada más. No tienen otra, ni siquiera en el peor de los escenarios posibles. Esto es que, aun en el supuesto de que el conocimiento de datos poco favorables sobre la evolución de la crisis pudiera provocar miedo o angustia a una persona, generarle malestar psicológico, la solución para evitarlos es sencilla y está al alcance de todos. Basta con no leer, ver o escuchar aquello que no se quiera leer, ver ni escuchar.

Sin embargo, el SES ha optado por el apagón informativo para todos, por restringir nuestro derecho a decidir qué queremos saber y qué no, relegándonos por decreto a la condición de seres débiles e inmaduros que necesitamos que nos tutelen porque somos incapaces de discernir por nosotros mismos. Nuestras autoridades han olvidado que somos los mismos ciudadanos a cuya responsabilidad individual se ha apelado una y otra vez para frenar los contagios. Durante casi dos años. Y también han olvidado, como este periódico les recordó en su editorial del pasado jueves, que «la divulgación de los datos a través de los medios serios y rigurosos ha sido desde el principio de la crisis un instrumento de la lucha contra la pandemia. Una manera de que los ciudadanos conocieran la importancia de la crisis, aceptaran las restricciones e, incluso, se convencieran de la necesidad de vacunarse».

El SES ha olvidado su política informativa basada en la transparencia y ha decidido de motu propio aplicarnos una cura que no hemos pedido contra el efecto nocebo, que es la cara fea del efecto placebo y que piensa que padecemos.

Esta semana hemos conocido que, según un estudio del equipo del centro BIDMC de Boston, asociado a la Escuela de Medicina de Harvard, hasta tres cuartas partes de los efectos colaterales más comunes provocados por las vacunas se deben a este efecto nocebo y no a la vacuna en sí. Es decir, que la aparición de síntomas secundarios tras recibir el pinchazo se debe en buena medida a que la persona cree que le provocará dichos efectos. Como sabemos que tras el pinchazo podemos tener fiebre, cansancio o dolor de cabeza, estamos predispuestos a tenerlos. Lo que podría suponer que los sentimos, más que por la vacuna, por sugestión o, cuando menos, más acentuados por ella.

Entonces, de forma general, podríamos pensar que si desconocemos esos posibles síntomas o efectos secundarios sería más complicado que los tuviéramos. Sin embargo, en esa información sobre el efecto nocebo, los profesionales de la salud mental, precisamente, señalaban la importancia de saber transmitir el mensaje para hacerle frente.

Pero la reflexión que está claro que no han hecho los responsables del SES, les ha llevado a pensar que no dando datos de contagios es como si no se produjeran y así el relax podrá regresar a nuestras vidas, aunque sigamos con la imposición de llevar la mascarilla al aire libre, nos resulte más que complicado tener una cita presencial en un centro de salud, no podamos visitar a familiares ingresados en un hospital y el caos siga en empresas, familias y colegios por esos contagios que ya no existen. Y en esa reflexión que no han hecho, no se han parado a pensar que, precisamente, el apagón decidido sin justificación nos enciende todas las luces y nos provoca un efecto nocebo. Porque, ¿por qué se quiere hurtar información a los ciudadanos?