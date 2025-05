Los de 16 cumplirán 36

Comenta Compartir

Que el periodismo está cambiando no es ninguna novedad. Es, de hecho, parte de su esencia. Que levante la mano quien no se haya despertado ... pensando «a ver qué tenemos hoy». Ni un día es igual a otro (o no debería serlo). No obstante, hay cambios en una redacción más difíciles que los de las previsiones del día. ¿Y si resulta que hay que grabar la crónica parlamentaria en un 'tiktok'? El auge de esas redes sociales en las que lo visual supera incluso a lo inmediato supone un reto para los próximos años. ¿Cómo no pensarlo a los 30 si quieres seguir como poco 20 años más en este oficio? En esas redes están muchos de quienes serán nuestros futuros lectores –mujeres y hombres de 16 cumplirán entonces 36– y el objetivo no es tanto sumar 'likes' ahora, sino aprovechar la oportunidad de superar sus expectativas cuando decidan que el nuestro es su diario de referencia.

