Cumplir sin subterfugios

Los zigzagueos de la Generalitat para intentar acomodarse a la sentencia del Tribunal Superior catalán (TSJC), ratificada por el Supremo, que le obliga a garantizar ... el 25% de la enseñanza en castellano sin querer dar la impresión de ceder ante la justicia amenazan con desembocar en un nuevo conflicto, con eventuales consecuencias penales, entre el Gobierno independentista y el Estado constitucional. Un pleito del todo contraproducente no solo por las hipotéticas consecuencias que pueda tener para los dirigentes querellados si prospera la acusación de desobediencia; y no solo porque reaviva un pulso de resistencia a ceñirse a las reglas de funcionamiento del Estado de derecho que remiten a la dañina contaminación política y social derivada del 'procés'. El contencioso es reprobable, singularmente, porque sitúa en la inseguridad jurídica a un ecosistema tan sensible como el de la escuela, proyecta sobre las aulas el pernicioso duelo entre la acción política y la legalidad de las sentencias judiciales –como si ambas pudieran ser incompatibles– y transforma las dos lenguas cooficiales y de todos en instrumento de disputa. El Ejecutivo de Aragonès está interpelado a ejecutar el fallo del TSJC sin subterfugios.

