Cumplir un papel

El papel sigue siendo importante, mas no sólo el papel de lijar una superficie.

Para mí escribir sobre folio, bloc o cuaderno sigue siendo como ... borrador necesario. Y pues también se le llama papel al personaje que se le adjudica a un actor, fijémonos en algo hoy habitual, que hay políticos, artistas, deportistas, toreros... Gente famosa que hacen el papelón de sus vidas como bufones fuera y no dentro de sus profesiones (véanse revistas de la prensa sosa, ¿o era rosa?, ¿o es que les faltaba su pizca de sal?).

Otros con mejor gusto, no sé si mejor suerte, miramos a la luna lápiz en mano porque creemos o que es de papel, o no es la luna. En el pasado como actor yo encarné algunos personajes (papeles), ahora como dramaturgo los escribo, pero hoy el papel que quisiera hacer mejor es el de badajocense, ya lo intento escribiendo artículos en esta columna llamada 'Plaza Alta'. O situando la acción de mis obras de teatro, donde las sombras de mis personajes no se me traspapelen, ni al tirar a canasta mis guiones fallidos, caigan fuera de la papelera.

Creo que cumplo una misión, y al papel de prensa aún le auguro larga y romántica vida, tampoco desaparecerán los libros ¿Por qué no? Porque el olfato pide tinta que oler, el tacto hojas que palpar, oídos que pasar páginas, y los ojos espiar entre líneas paralelas esos desfiles de hormigas inquietas que son las letras.

Y ahora un agradecimiento múltiple a los periódicos que hubo, hay y habrá en Extremadura, da igual si conservadores, progresistas, liberales, monárquicos, republicanos, de derechas o izquierdas. Porque gracias a que han estado ahí, ahora estamos aquí, en esta democracia tan frágil como fuerte.

Rol imprescindible el de la prensa hecho a base, fíjate que parece simple, de hojas de papel.