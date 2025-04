Cumpleaños infeliz y doloroso

Comenta Compartir

No todos los cumpleaños son felices. Y no lo es el primer aniversario de la guerra de Ucrania. Recuerdo cómo en nuestra comunidad parroquial tuvimos ... presente a lo largo del curso en la pastoral el tema de esta guerra y los sufrimientos, muertes, miedos, huidas, que estaba causando a ese pueblo y a los que eran soldados rusos que también caían y estaban obligados a este ataque sin razón. En las celebraciones usamos una bandera, realizada por una catequista, que después acabó en mi balcón particular. Con el tiempo la bandera se ha ido deshilachando, rompiéndose, ha quedado como un trapo encima de mis pequeñas plantas en el mismo balcón. Quizá sea así como está el pueblo que sufre la guerra, destrozado, pero sobreviviendo a duras penas y dolores, cuando no muerte y desesperación. Pero también puede ser mi bandera rota y olvidada el signo de cómo aquella noticia que comenzó removiendo conciencias, ayudas, etc., se haya quedado olvidada y como algo del pasado. Esa es la razón por la que hemos aceptado gustosos organizar con músicos sin fronteras un concierto en el mismo día que comenzó ese trágico proceso bélicos, que suma a otros que están en activo. Lo haremos a las ocho de la tarde de hoy viernes en el salón de actos de la parroquia de Guadalupe. Se trata de un concierto por la paz y la reconciliación. Una cantante ucraniana, Lana, que llegó a España tras estallar la guerra y que vive en Badajoz hace nueve meses será quien pregone con su canto este deseo de paz para su pueblo y para el mundo. La acompañarán el Duo MP Music Experience, Pedro Monty al piano y Pedro Sánchez al violín, de la organización músicos sin fronteras. Están invitados los ucranianos que llevan tiempo viviendo en Badajoz y nos uniremos todos aquellos que un modo visible queremos manifestar que no estamos dispuestos a olvidarnos de este hecho y de esta situación de dolor infinito en el día de hoy. No ha terminado la guerra, este 24 de febrero será un cumpleaños infeliz de una guerra sin sentido, como lo son todas. Todos unidos por la paz y la reconciliación.

Cartas a la directora