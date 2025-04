Cumpla su palabra El alcalde debería ser transparente para que podamos comprobar que no miente y que una vez más renovó una promesa para después no cumplirla

Anselmo Solana Hurtado Viernes, 27 de diciembre 2024, 22:42 Compartir

Desde hace tiempo se cuestiona el verdadero valor de la palabra en la vida pública. Nos encontramos en muchas ocasiones con promesas renovadas que son el contenido en su momento de algún compromiso. Después comprobamos pasado un tiempo en que ese compromiso se renueva y se vuelve a utilizar la palabra. Pero ahí estamos restándole valor al verdadero valor que tiene la palabra dada. Porque no es solo que se renueve la promesa, es que no se cumple la palabra. Y es algo que nos encontramos en el espacio público y que se incumple, se matiza, se malinterpreta o sencillamente no se cumple, pero el titular queda y marca para siempre a quien no cumplió lo que prometió.

En estos días se ha cuestionado por algunas organizaciones vecinales y de consumidores lo que ya se está llamando el «basurazo». La nueva tasa de basura que el Ayuntamiento de nuestra ciudad, al igual que todas las ciudades de nuestro país, tendrá que poner en marcha antes del próximo mes de abril. Es un asunto de mucha trascendencia social y es por ello que se le ha requerido al alcalde a que abriera una mesa de diálogo donde se establecieran criterios objetivos a la hora de la aplicación de las tasas fijas y variable que comprende la ordenanza que regulará la tasa y que inicialmente fue aprobada en pleno municipal con los votos en contra del grupo del PSOE y de Vox.

Se lo dijeron los grupos municipales al considerar su voto en el pasado mes de noviembre. Deberían utilizarse criterios más objetivos y que cumplieran con el principio que inspira y que regula la imposición de esta tasa: el pago por generación. Es decir, que quien más contamine, más pague. La ordenanza recoge que se pague en función de una parte fija para todos igual y otra variable asociada a la superficie construida del inmueble. Las asociaciones que cuestionan los criterios recogidos en la norma de la tasa están impulsando a que se lleven a cabo alegaciones por los ciudadanos. Porque quien contamina somos las personas que convivimos en una misma superficie y no los metros de esa superficie. Y, por otro lado, porque ya estamos pagando en el IBI una parte de la tasa por la recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos y asimilados.

Por ello y entre otras razones, se le pide al alcalde que se reduzca la parte que ya estamos pagando por la recogida de la basura. Y, por otro lado, se le insta a que cumpla su palabra y estudie una fórmula para que no tengamos que pagar dos veces por el mismo servicio, tal y como se comprometió dando la orden para hacer una rebaja en el recibo del IBI y compense por este nuevo gasto que tendremos que soportar los pacenses. Y es que el verdadero valor de la palabra está en cumplir lo que se dice y en lo que se hace, por lo que el alcalde debería ser transparente y dar contenido real para que podamos comprobar que no miente y que una vez más renovó una promesa para después no cumplirla. Las palabras tienen valor cuando se cumplen, señor alcalde.

Temas

Opinión HOY