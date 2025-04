Cumbres ibéricas, humo y confusión

Comenta Compartir

Uno lleva prestando atención a las cumbres ibéricas el suficiente tiempo como para pensar que muchas veces son poco menos que humo y confusión. Humo ... porque es frecuente que los acuerdos que en ellas se pregonan no se cumplan, los compromisos se olviden, las declaraciones se desvanezcan y poco de lo que acontezca en ellas se convierte en realidad según lo manifestado. Los extremeños somos ya expertos en promesas incumplidas hechas en estas cumbres por los presidentes de los dos países. No solo en relación al AVE Madrid-Lisboa que, como todos saben, fue el compromiso estrella de la cumbre celebrada en 2003 en Figueira da Foz y que los entonces presidentes Aznar y Durão Barroso acordaron que prestara servicio en 2010 y aún no se puede calcular cuándo estará. En el caso de que llegue a estar algún día.

Esta del AVE es la madre de todas las promesas incumplidas, pero hay más: ¿se acuerdan del Centro hispanoluso de energías renovables que iba a tener sede en Badajoz (había que tener 'un detalle' con la ciudad que acogía la cumbre)? Fue aprobado en 2008 por Zapatero y Cavaco Silva pero ni está 13 años después ni se le espera en los próximos 13. Hace un par de años Fragoso, entonces alcalde de Badajoz, estuvo clamando en el desierto para que aquel compromiso no se fuera definitivamente al limbo, con el resultado que se preveía: nada. No digamos cosas más gaseosas como el Foro Civil Hispanoluso, ideado para «desarrollar los contactos entre las sociedades civiles de ambos países», que también se aprobó en 2008 y que por parte española iba a ser presidido por Rodríguez Ibarra: no hay noticia de ese foro. Traigo todo esto a colación porque tres días después de la última cumbre, celebrada en Trujillo, el periodista Álvaro Rubio informaba en HOY de que uno de los acuerdos del encuentro entre António Costa y Pedro Sánchez, y del que no se había informado el día de su celebración, era el compromiso de los dos países de poner en marcha un programa conjunto para fabricar baterías de litio y crear un clúster en torno al coche eléctrico. El asunto es de un enorme interés, y la Junta, inmediatamente, se apresuró a señalar «la especial incidencia que tendría en Extremadura por su riqueza en litio y por la futura fabricación de baterías en la región». No obstante, y sabiendo que el asunto es una promesa salida de una cumbre ibérica, ¿no sería más prudente ponerlo en cuarentena? Los extremeños somos expertos en promesas incumplidas hechas en los encuentros hispano-lusos Como decía al principio estos encuentros hispano-lusos tan solemnes generan humo, pero también confusión: el pasado martes, HOY informaba de que Costa había anunciado que la línea de Alta Velocidad entre Évora y Badajoz, además de mercancías, también transportaría pasajeros. Era una noticia de primera página y pudo haberla proclamado en la cumbre de Trujillo, celebrada apenas cinco días antes, pero entonces se limitó a decir que la conexión ferroviaria con Extremadura era «estratégica para Portugal, sea de mercancías, sea de pasajeros». Y ahí se quedó, en el limbo. Como todo en las cumbres ibéricas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY