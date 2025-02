Que viene la OTAN

Comenta Compartir

No vienen los rusos, como en la película de Norman Jewison. No vienen los rusos, como en Ucrania. Viene la OTAN para que Pedro Sánchez se pavonee con sus andares de John Travolta en 'Grease' (Hughes escribió en una crónica parlamentaria que camina como si saliera a un concurso de mates). Mientras Putin no nos mande un saludo en forma de misil (llegaría en 50 minutos), todo serán inconveniencias.

Y las inconveniencias se soportan. Sobre todo, no pisando la calle, que es lo que nos recomiendan las autoridades aprovechando que con la pandemia se popularizó el teletrabajo. O sea, otra cosa que habíamos hecho toda la vida, pero a la que se consideró necesario dar nombre cuando lo tuvo que hacer más gente. Lo que de siempre ha sido trabajar desde casa necesitaba un nuevo nombre. Ya saben, toque de quedarse en casa. O sea, OTAN, de salida, no.

Vale que la reunión de la OTAN lleva implícito un despliegue de seguridad para los poderosos que vienen y molestias para los ciudadanos que están. Pero también es un coñazo que manden a tu ciudad la Jornada Mundial de la Juventud. Volvió una amiga, sin saber qué se estaba celebrando, y al ver a esa gente preguntó: «¿Quiénes son estos 'flanders'?». De verdad, que había muchos con pinta de tontainas.

Pero, vaya, que no es un problema del primer mundo exclusivo de Madrid, aunque estos dos ejemplos sean de la capital. Vamos a ver, que como murciana siempre he huido del Bando de la Huerta y del Entierro de la Sardina, aunque fuera yéndome a los Baños de Mula, para murcianear de otra manera. Es el gentío, borracho o no, lo que molesta. Es no poder hacer lo que quieras, ir por dónde quieras, coger un taxi. Ojalá estos fueran todos nuestros problemas.

