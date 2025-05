Comenta Compartir

Al final ocurrió lo que tenía que ocurrir y hasta le salió cómo 'chas-Carrillo' a don Santiago aquello de: «No hay nada más tonto ... que un obrero de derechas» y hasta podrán decir que han ganado las elecciones y que Mañueco seguirá siendo presidente de Castilla y León, pero a base de qué; de que sea Juan García Gallardo quien ordene y mande, pues ya lo dejó claro Santiago Abascal reclamando la vicepresidencia de la Junta. De rebote Mañueco dice que quiere un Gobierno en solitario y que no aceptará los «chantajes» de las provincias y no se da cuenta de que ni aún así podrá gobernar, porque supuestamente los socialistas no van a caer en la torpeza de la abstención a menos que cumplan con la propuesta de Sánchez con respecto a Vox. Para el PSOE tampoco ha sido agradable el resultado de las elecciones, pero resumiéndolo políticamente, la apuesta personal entre Mañueco y Casado ha sido un cambio de «churras por merinas», o sea un fracaso digno de explicar.

Y para fracaso el de Ciudadanos, que empezaron en noviembre de 2019 a perder diputados y continúan en la misma línea, sin darse cuenta que van a desaparecer. Aunque para hablar de fracaso personal el de Casado, quien pensaba salir consolidado de estas elecciones y ha sido el gran perdedor. Pero lo más desconcertante es que en una «tierra vaciada» haya miles de personas que estando en una situación económica difícil y después de 35 años de gobiernos conservadores, sigan votando a partidos de extrema derecha. ¿De quién es la culpa?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión