Los culos convulsos

Pasmarín, ese buen amigo de Serragatania –al norte de Cáceres–, es un hombre contradictorio. Conviven en él ideas y actitudes progresistas con otras francamente reaccionarias, ... casi retrógradas. De todas formas, por la cantidad de gente que he conocido en mi vida, he comprobado que ese bifrontismo, esa dualidad mental incompatible, es muy frecuente y, lo confieso, yo participo también de esa duplicidad. Pasmarín padece ahora un absceso de «carcundiez», y la ha tomado con los cantantes modernos, muy especialmente con los del pop y sus primos del hip hop y del rap. Mi amigo esgrime una teoría que me traslada levemente irritado: en sus actuaciones, dice, toda esa gente mueve el trasero, el culo, de forma agitada, convulsiva, se pasan las manos por los genitales, simulan sabe dios qué actividades cimbreando la pelvis y airean gran parte de su epidermis gracias a unas vestimentas escasas y ajustadas a la parte de la piel que se resguarda… pero la verdad es que, de cantar, casi nada. ¿Cómo?, le digo Que no cantan un pimiento, que lo que hacen es menearse, pero lo que se dice cantar, entonar, pergeñar una melodía con música y voz, más bien poco. De poco sirve que yo le advierta acerca de la libertad de expresión artística. De poco ayuda que le exponga la teoría de que nada permanece, que todo está sujeto a cambios y, por lo tanto, también los gustos musicales de la juventud. Tampoco me hace demasiado caso cuando le recuerdo su otro lado de bonhomía, permisividad y demás buenas prácticas que evidencia en otros momentos. Le recuerdo que en un viaje a Oriente vio en un mercadillo cómo preparaban bolsas de cucarachas fritas listas para llevar a casa y él, muy condescendiente, las comparaba, a fin de cuentas, con las tortillitas de camarones de nuestra andaluza Cádiz, que seguro que le darían algún asquillo a más de un tailandés. Incluso le invité a recordar cómo, en aquella ya nuestra lejana juventud, aparecieron los Beatles con sus melenas, extravagancias, guitarras eléctricas y músicas rompedoras. A los más carcas les pareció que aquel conjunto suponía poco menos que el inicio de la descomposición del mundo occidental y ahora, ya ves, son considerados unos clásicos. Hombre de Dios, no compares, saltó como un resorte.

Ahora se enoja realmente y no hay nada que hacer, se enroca en ese mantra de que: «Lo que se dice cantar, poquito…» y de ahí no sale. Y en cuanto a las letras… ¡¡ rediós!! Y me muestra una píldora que encontró recientemente en el repertorio de un conjunto de la tierra: «Cada vez que te miro te como el higo». Espectacular metáfora. Está claro que nuestro cuerpo envejece y nos salen «goteras». Tenemos menos fuerza, nos operan de cataratas, visitamos a los médicos con los análisis que escudriñan nuestra particular casquería, nos duelen los huesos y las articulaciones… La cuestión es si la mente envejece también en un proceso paralelo al del cuerpo y por eso a Pasmarín le parece que estos cantantes actuales solamente merecen ese título si se hace un enorme ejercicio de caridad y condescendencia.

