¡Cuidado! ¡Desciende la población!

Algunos ponen el grito en el cielo porque Cáceres, como otras localidades de Extremadura, pierde población. La ciudad tenia a principios de este siglo ochenta ... y dos mil habitantes y ahora 'solo' noventa y seis mil. Desde que se pueden consultar los registros, Cáceres ha aumentado su población, excepto en determinados periodos, debido a crisis de diverso signo. Pero la tendencia ha sido la del incremento demográfico. Imagino que la frustración viene por las expectativas generadas a raíz de interesadas previsiones, de supuestos planificadores urbanos, que auguraban crecimientos exponenciales de la población en Cáceres. La escasa base científica, y las recalificaciones de suelo, lo explican.

En esto, como en casi todo, me repatea el alarmismo al que asistimos con demasiada frecuencia. Ejemplo de ello lo tenemos a diario con el dichoso tema de la pandemia.

La evolución demográfica de Cáceres es el resultado de un modelo general de éxito de nuestro país, y muy en concreto de nuestra región. Ello ha permitido, a grandes rasgos, elevar los niveles de bienestar social de la mayor parte de la población. Eso sí, a costa de llegar a hacer negativo el crecimiento vegetativo. Algo absolutamente normal en cualquier sociedad desarrollada de nuestro entorno.

En estas circunstancias, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la única vía de regeneración e incluso de crecimiento demográfico es incentivar la venida de personas inmigrantes a Cáceres, y a la región en su conjunto. Ese es el reto, y no ciertas politiquillas de dádivas por natalidad que no sirven. Muchos preguntarán que ¿cómo se puede invitar a gente a venir a una ciudad que tiene ocho mil desempleados? La respuesta no es sencilla, pero tengo muy claro que hay nichos de empleo que muchos nacionales no aceptan, y en cambio, muchos inmigrantes darían un riñón (dicho de forma metafórica) por ocupar. Hagámoslo posible. Miren las campañas que Castilla y León, ahora tan de moda, hace para atraer a esos inmigrantes.