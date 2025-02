Comenta Compartir

Qué cosas se han dicho tras la dimisión de Oltra. No que ya era hora. Lo otro. Irene Montero: Oltra «ha anunciado su dimisión para ... proteger las políticas de transformación y cambio en las que nos encontramos. Deseo que reciba el agradecimiento y cuidado colectivo por esta decisión». Pablo Iglesias: «... El acoso contra Mónica Oltra ha sido una indecencia. Dimitir puede ser un acierto político y quizá le permita defenderse mejor, pero qué asco». Alberto Garzón: «... Y es también víctima de la persecución ultra y del uso ilegítimo de la justicia para atacar a dirigentes políticos incómodos para las élites». Según la ministra del extraño prestigio, Oltra «pone por delante de todo a su pueblo». A su pueblo, cielos. Lo que más me gusta es lo del uso ilegítimo de la justicia, que parece que solo es ilegítimo para los de un bando. Y lo de desear que reciba «el cuidado colectivo», señor. ¿Pero eso qué es? Sea lo que sea, Cifuentes no lo cató.

Temas

Opinión HOY