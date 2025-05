No es cuestión de género, es problema de la sociedad

Comenta Compartir

Es indignante que a poco más de un mes para finalizar el año, las mujeres asesinadas que cuentan en la estadística porque las ha matado ... su pareja, y las que no cuentan como víctimas de violencia porque el criminal no lo es, sigue siendo desolador. Las cifras hablan por sí solas, y aunque parezca frío y desolador significa que algo estamos haciendo mal, que no queda más remedio que seguir educando en igualdad a los más jóvenes y concienciando a la población en general y, sobre todo, evitar que partidos forman parte del Parlamento no reconozcan lo que es una realidad tangible, y mucho menos permitir que le quiten importancia a esta violencia que no solo acaba con la vida de las mujeres, sino que deja destrozadas a sus familias. No debemos permanecer callados ante la maldad de quienes con alevosía y prevaricación persiguen a sus presas hasta que consiguen asesinarlas, a veces, de la manera más cruel que uno pueda imaginar. Y no, no debe ser atenuante enajenación mental, ni ninguna otra causa que los lleve a rebajar las condenas e incluso ponerlos en libertad. El criminal no cambia, acecha a la víctima hasta que consigue su propósito. Propósito que estudia de manera pormenorizada hasta que lo consiguen. Entonces se sienten héroes, y acaban suicidándose porque un héroe no puede acabar con sus huesos en la cárcel, y si no huyen como cobardes y alimañas que aprovechan su fuerza física para asesinar, violar o machacar de manera psicológica a la mujer. Las redes sociales facilitan una vía más para facilitar sus maldades; pero también debemos aprender a utilizarlas a nuestro favor no ocultando, que, en nuestra casa, en el ámbito doméstico donde más protegidas debemos estar tenemos como pareja a un criminal. Y aunque lo más grave sean las muertes de Miriam, Pilar, Amelia, Juana, Carmen, Julia, María, Lola, Carmen o Teresa etc.., no debemos olvidar las secuelas que estos asesinatos dejan en el ámbito familiar. Es necesario crear una red social para prevenir este tipo de violencia. Si la mujer no denuncia por miedo deben hacerlo sus familiares o su médico de familia, que está suficientemente cualificado para detectar cuando una mujer está siendo víctima de malos tratos. En muchas ocasiones, la ansiedad y la depresión y todas esas enfermedades intangibles son síntomas de que la mujer trata de combatir su dolor, su miedo e impotencia con fármacos que, en ningún caso sirven para calmar el dolor del alma. Y es el alma el que estas mujeres tienen encogido ante el terror que debe suponer el tener el verdugo en casa, en tu propia casa. En casas, en las que, a veces, se ven puertas blindadas y un cartel indicando que esa vivienda cuenta con un sistema de alarma. Resulta curioso poner obstáculos a los de fuera cuando el asesino vive en el interior, con quien día tras día causa estragos en tu salud y merma la capacidad de reacción para plantarle cara. Eso es lo que pretende el criminal y lo peor es que lo consiguen.

Es intolerable que en más de cuarenta años de democracia, las mujeres sigamos siendo cruelmente asesinadas, violadas, insultadas, obligadas a mirar para atrás cuando vamos por las calles y, sobre todo, la intranquilidad cuando son nuestras hijas las que echan a correr cuando las invade el temor de ser violadas y abandonadas medio muertas por una banda de cobardes, salvajes, crueles y bestias sanguinarias que no deben tener madres, ni hermanas ni abuelas para llevar a cabo esas vejaciones sin ningún pudor. Son datos escalofriantes, y un retroceso, si consideramos que cada vez son más jóvenes las que soportan malos tratos. Esas mismas jóvenes que llenan nuestras universidades, jóvenes que no han vivido la opresión, ni la lucha por la libertad, que han tenido acceso a la educación y respeto a su capacidad intelectual. Muchas de estas chicas que forman parte de las frías estadísticas de mujeres asesinadas cada año gozaron de muchos placeres de la vida, de libertad sexual, hasta que en su vida se cruza un criminal Por todo esto, además de las leyes que son la base donde aferrarse es necesaria la implicación general, la decisión firme y fuerte ante cualquier atisbo de violencia física o psíquica, porque una lleva aparejada la otra, y cuando aparece ya sabemos cuál puede ser el final. No debemos permanecer callados ante la maldad de quienes con alevosía y prevaricación persiguen a sus presas hasta que consiguen asesinarlas

