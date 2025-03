Cuestión de confianza

Comenta Compartir

Si usted está leyendo estas líneas es porque todavía confía en esta cabecera y le otorga lo más importante que un lector puede ofrecer a ... un medio de comunicación: su confianza. Sin este capital intangible, afortunadamente, difícil de monetizar y cuantificar –como las cosas importantes de nuestra vida– el periodismo no existiría, ni podrá imaginar su futuro. Los compañeros de Vocento me invitan a celebrar sus veinte años asomándonos al balcón de lo que llegaremos a ser... si seguimos juntos. No tenemos otra opción. No existirá el periodismo en una cámara de eco. Por esto, el desafío palpitante de esta profesión, el más urgente, no es de orden instrumental sino humanístico. Adiestrar la mirada crítica para conocer qué se está desplegando ante nosotros en tiempos de incertidumbre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY