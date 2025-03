Cuesta y rebajas

Comenta Compartir

Cuando veas a los operarios municipales desmontar los adornos de las fiestas, no olvides que la nostalgia es otro circo blanqueado por las emociones de ... la gente. El mes de enero no es solo la cuesta de dificultades financieras que saquea a los adultos de las familias, sino que también encubre una cuesta interior por la que hay que saber escalar con la mayor dignidad. Igual que a todas las celebraciones les suceden las horas de resaca, ahora podrás ver desde las autovías que el desmantelamiento de las luces resta brillo a las siluetas de las provincias españolas. Entrarás de noche a uno de esos pueblos al borde de un abismo y caerás en que tu existencia ha serpenteado tanto como la carretera, pero después de las curvas aparecerá una calma relativa que te permitirá recuperar el equilibrio. O llegarás a una ciudad, de tamaño mediano o grande, y repararás en que sus habitantes sueltan lastre animándose al rito de los descuentos. No te rías de su frivolidad ni desprestigies la costumbre, pues todos son conscientes de la contradicción que supone un dispendio en el momento económico más complicado del curso. Pero al mismo tiempo nadie quiere renunciar a ese espejismo del resurgimiento mientras el hueco de los billetes de la cartera se convierte en un hogar de telarañas. Piensa que la vida tiene algo de acelerón al principio y luego viene el frenazo en seco de la adolescencia, pero enero vuelve con cada nuevo año y la ilusión se queda atrás junto a las colchonetas elásticas y ciertas palabras que se olvidan para siempre. Además, este mes es para muchos la posibilidad de un restaurante tranquilo o un atuendo seductor que el ajetreo hizo antes inviable. Y, por supuesto, a algunos les traerá más tedio y más vacío. Por eso ve en silencio, con cuidado, y no rompas su armonía. Mira que pisas la delicada materia que forma las entretelas de los sueños y que debajo de tus pies se apagan los últimos rescoldos del fuego de Navidad. Sé permisivo como esa madre que deja a su hija probarse los modelos de la temporada, aunque sabe que la salida del probador será el fin de la utopía de Cenicienta. Los aguafiestas están mal vistos, quedan fuera de lugar y está bien que así sea. Son las normas no escritas y muy cínicas de la civilización. Cuando venga la vida del barrio a ponerte en tu sitio y alguien intente colarte enero como lo que no es, no te salgas por la tangente. Verás que si intentas poner la oreja en esos muros escucharás cómo en el corazón de la calle sigue latiendo el pálpito de las rebajas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY