Los cuerpos, nuestros cuerpos

Podría haber llamado a esta columna 'Este verano tampoco llego a la operación biquini' pero no voy a poner el acento en lo que no ... puedo y sí en lo que puedo, en lo que podemos todas, lo que pueden nuestros cuerpos.

Nuestros cuerpos nos sujetan, nos permiten respirar, comer, sufrir, disfrutar. Estos cuerpos que nos sostienen y que a veces invisibilizamos nosotras o los demás, estos cuerpos que duelen, que se desgarran, que dan a luz o no, que gimen y lloran, estos cuerpos, nuestros cuerpos. No hablo de body positive, ni de curvis, ni de delgadas y gordas, hablo de cuerpos, de cualquier cuerpo, sea como sea, sin etiquetas.

Porque se nos habla continuamente de cómo deberían ser y estar, de medidas y tallas, de composturas, de imposiciones. Cada semana, cada día, cada hora una famosa o influencer nos dice a través de las redes sociales, especialmente Instagram, qué crema es la mejor para esconder o eliminar tripa, invisibilizar estrías o eliminar celulitis. A qué clínica estética acudir para conseguir el mejor retoque (ya no se esconden), o esa reducción de estómago que no sufrirás porque los postoperatorios son cosa del pasado. Esas operaciones que te harán inmensamente feliz porque nunca más tendrás hambre. De las operaciones de pecho mejor no hablar, por lo visto son el último grito y el regalo más demandado en épocas de graduaciones.

Mientras patrocinan y nos venden hasta la saciedad la supuesta imagen de la perfección aderezada con la de la ambición de la súper emprendedora, mezclan sin pudor dietas, deporte extremo sin despeinarse ni sudar (tampoco se lleva lo de sudar), con sus estupendas vacaciones y las cenas en restaurantes de moda, con mucha estrella y tenedor. ¿Me pueden explicar cómo lo hacen?

Yo creo que esos cuerpos ya no les pertenecen, son los cuerpos de las marcas, del mercado. Esos cuerpos a través de los que se nos crean necesidades de comprar y de poseer, sin saber ver lo que ya somos nosotras.

Yo les contaría que la llegada del verano para mí, me consta que para muchas más amigas, no ha sido nunca una alegría sino un suplicio. El río, la playa, la piscina se convertían en gymkanas. Había que pensar dónde colocar estratégicamente la toalla para no estar mucho tiempo enseñando cacha o michelín, cómo pasar desapercibida para que nadie se enterase de que habías llegado al verano con esos kilos de más y sobre todo cómo superar el miedo atroz a todas esas autobarreras olímpicamente impuestas. No comer helados y alimentarse a base de sandías y ensaladas eran otros de los requisitos. Y aún así nunca, nunca llegaba a punto. ¿A punto de qué?

Una vez quise cambiar la operación biquini por la operación libros pero acabó por no interesarle a nadie, aún menos a mí, en realidad era impostado porque yo lo que quería era llegar delgada al verano idílico en el que poder enseñar las piernas, unas piernas delgadas, largas y preciosas que no tengo. Un verano en el que no tener que pedir perdón, en mi cabeza, al resto de bañistas por existir.

Ese verano idílico, soñado puede ser el siguiente verano aunque de nuevo no llegue a esa tan temida operación no sé qué. Y pienso, ¿cuántos años de mi vida perdí soñando un verano que nunca fue?