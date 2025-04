Comenta Compartir

A Novak Djokovic no le pasa como a las mujeres según Emma Thompson. La actriz británica ha dicho en Berlín que se nos ha lavado ... el cerebro para odiar nuestro cuerpo. Él adora el suyo. Thompson lo dice porque ha tenido que hacer un desnudo frontal a los 62 años. Dice también que mostrar cuerpos reales es importante. Y que no se habría atrevido antes, sólo con su edad actual. Nos saca los colores. ¿O no nos quedamos un poco sorprendidos cuando lo hizo Kathy Bates en 'A propósito de Schmidt'? Djokovic quiere mucho a su cuerpo. «Los principios de las decisiones que tomo sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título». Y no se va a poner la vacuna aunque tenga que renunciar a Roland Garros o a lo que sea que se lo exija. Siendo más importante lo que te metas en el cuerpo que enseñarlo, tengo muy claro que somos más tolerantes a lo que nos metemos en el cuerpo, y sin tener que jugar un Grand Slam, que a quedarnos en cueros en público.

