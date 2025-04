Comenta Compartir

El Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos ha aprendido a sobrevivir en la cuerda floja en medio de enfrentamientos internos en asuntos ... de enjundia y reiterados conflictos con los aliados que le procuran una precaria mayoría. La permanente inestabilidad en la que se mueve no ha sido óbice hasta ahora para sacar adelante sus principales proyectos –a veces, a trompicones– ni para resistir los embates de la oposición. La crisis desatada con sus principales socios por el supuesto espionaje del CNI a independentistas catalanes y vascos ha puesto contra las cuerdas a un Ejecutivo enfrentado a la contradicción de que los aparatos del Estado bajo su control hayan podido pinchar los teléfonos de dirigentes de partidos que le apoyan ante la sospecha de que ponían en peligro la seguridad nacional. Aunque los servicios secretos lo hayan hecho legalmente, la profunda brecha abierta en la confianza con ERC, sobre todo, y con EH Bildu no será fácil de cicatrizar incluso en el supuesto de que estén sobreactuando en su reacción. Si, además, se demostrara la existencia de escuchas no amparadas por la ley, la situación sería de todo punto insostenible.

Los serios recelos que este caso han suscitado en los aliados de Pedro Sánchez no han impedido la convalidación 'in extremis' del decreto-ley anticrisis gracias a la izquierda abertzale. Pero advierten de las dificultades que esperan al presidente en lo que resta de legislatura pese a contar con una doble ventaja: a ningún integrante del bloque de la investidura le conviene su caída porque difícilmente encontrará una aritmética parlamentaria más favorable y el temor de ellos a una eventual mayoría PP-Vox. Esa argamasa ha sido suficiente hasta ahora para sostener al Gobierno. Sin embargo, ni el agudizado desgaste en la relación entre los socios garantiza necesariamente que vaya a seguir siendo así en los próximos meses ni el Ejecutivo puede continuar en el alambre, a expensas de apoyos volátiles, sin arriesgarse a un traspié de impredecibles consecuencias o a un severo desgaste con un nuevo ciclo electoral en ciernes. En este contexto, las autonómicas andaluzas del 19 de junio constituirán un buen banco de pruebas para Sánchez. También para el PP, al que la proclamación como presidente de Alberto Núñez Feijóo ha catapultado en las encuestas y que tiene por definir su modelo de relación con Vox, que puede condicionar sus expectativas electorales y de poder.

Opinión HOY