Cuentos increíbles de mi tierra

Comenta Compartir

Lo cuento a mis amigos gaditanos y no acaban de creérselo. Nuestra conversación parece un diálogo de besugos. ¿Quién ganó las elecciones en Badajoz?, me ... preguntan. El PSOE. ¿Y qué tal lo están haciendo? Pues en realidad no gobiernan, no consiguieron mayoría para hacerlo; el alcalde es de Ciudadanos. No me digas, ¿sacó más votos ciudadanos que el PP? No, en realidad el PP sacó nueve concejales y Ciudadanos solo 4. ¿Y el alcalde es de Ciudadanos? Si, cuestión de pactos nacionales, ya sabéis como es la política.

Me piden más información y les cuento que, después de dos años, el PP cedió la alcaldía a Ciudadanos, que todos los concejales del PP, Ciudadanos y Vox fueron liberados, con sueldos de unos 4.000 euros mensuales. ¡Que chollo! Y que el único concejal de Vox tiene dos asesores de libre designación cobrando del Ayuntamiento. ¿No me digas? Sí, y ahora el alcalde de Ciudadanos ha cesado a una teniente de alcalde del PP, quitándole la liberación y, por tanto, el sueldo. ¿Con solo cuatro concejales ha hecho eso? Pues sí. Pues el PP lo habrá quitado ¿no? Pues, aunque parezca extraño, no. ¿Y eso por qué? Ni idea, cosas de la política. ¿Y por qué cesó a la concejala esa? Pues porque apoyó una reivindicación del jefe de la Policía Local que pretendía que le pagasen 250.000 euros en horas extraordinarias a pesar de que tiene un complemento de dedicación exclusiva que le obliga a atender servicios extraordinarios fuera de su jornada. Ya, ¿y el alcalde no estaba de acuerdo con eso? Sí, el alcalde estaba de acuerdo; de hecho, quien lo ha impedido ha sido un juez. Y, ¿a pesar de que el alcalde estaba de acuerdo ha cesado a la concejala? Pues sí. Tengo que volver a explicárselo. Eso y que el que era concejal de Vox ya no es de Vox, pero sigue liberado y cobrando. Y que el alcalde quería subir a los policías locales el sueldo más de seis mil euros al año y que, para ello iba a suprimir una veintena de plazas vacantes, pero que no ha podido hacerlo porque el resto de los funcionarios han pedido también subidas similares, y no ha tenido más remedio que volverse atrás. ¡Vaya!, me dice uno de mis amigos. Ahora entiendo mejor que os toreen con el asunto del tren si así son vuestros representantes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY