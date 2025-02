Es lo que hay; anuncian borrascas, lluvias intensas, agua, agua... y, al final, caen cuatro gotas. Nunca llueve al gusto de todos; esa es la ... realidad y a ella hemos de ceñirnos. Esa es mi primera gota de hoy, positiva, porque algo de agua ha llegado, y optimista, porque el Tajo y el Guadiana proceden de otros territorios en los que las precipitaciones han sido más abundantes.

Mi segunda gota ha caído sobre los parques comerciales y de ocio que nos anuncian a bombo y platillo. Quiero creer que se harán realidad, aunque hace unos 20 años que ya se publicitaba alguno de ellos. Si a estos tres que vienen -que ya mismo están ahí, parece ser-, le sumamos el corredor comercial San Blas-Cánovas, más nos vale buscar la manera de aumentar la población, porque para satisfacer tanto ocio y tanto comercio, dudo que 90.000 habitantes (sin gran poder adquisitivo), sean suficientes.

Tercera gota para una calle, Gil Cordero, con una importante obra de infraestructura que parece próxima a su final tras mucho tiempo de ejecución. Es seguro que supondrá beneficios para la ciudadanía, pero como ocurre con cualquier trabajo de envergadura, está suponiendo un martirio para el vecindario, para el comercio de la zona y para el tráfico.

Y voy terminando con una gotita más, entre jocosa y melancólica que, imagino, habrán vivido algunos lectores. Esa de las felicitaciones de cumpleaños cuando te acuerdas de aquel alumno o alumna cuya fecha de celebración coincide con la de un familiar cercano. Haces una llamada y: «gracias, gracias; además ¡ya me he jubilado!». Haces la siguiente y ¡felicidades! ¿Te acuerdas cuando años ha me llamabas fósil? Pues puedes ir tomando nota, porque estás a puntito de formar parte del mismo gremio.

Son cuatro gotitas nada más. Pero ilusionantes. ¡¡Que llueva!!