Cuatro galas de más

Aviso, esto es una columna para adultos. Niños y niñas, alejaos de esta lectura y volved al móvil. Monitores y monitoras de actividades extraescolares del mundo, no es obligatorio hacer una gala de final de curso para justificar vuestro trabajo. Hay padres que no dan ... abasto. Patines, teatro, gimnasia, karate, flamenco, baile urbano, ballet clásico, guitarra, 'pole dance',... Badajoz es este mes un carrusel de espectáculos amateur, presunta explosión de creatividad a la que no puedes faltar y que suele acabar en tostón, por no hablar de la clausura de las escuelas deportivas municipales, ese evento atascado en el tiempo que recuerda a 'El triunfo de la voluntad'.

Papás y mamás, aguantad solos el tirón. Invitar a abuelos es cruel y engatusar a la madrina delito. Dos horas de niños dando volteretas, desafinando con la flauta, deslizándose sobre un solo patín con la barbilla apuntando al cielo, haciendo katas (¿cuándo sale el otro a pelear?, preguntó un hermanito antes de quedarse dormido) o recitando una poesía inaudible sería tierno si durara diez minutos, pero no es el caso porque todos han de brillar, incluso los que salen con cara de obligados. Son ya decenas de galas en mi trasero y la frase más temida es «papá, yo actúo al final». Ver a tus herederos en mallas y un peinado diferente sobre un escenario tiene su emoción, pero reconoce que los demás te importan un rábano salvo que su torpeza ensalce unas habilidades que pensarás que son genéticas. Desengáñate, ahí no hay ningún artista y mucho menos un olímpico. Una gala final que se haga corta es una quimera y desertar a mitad del show tan frecuente como lamentable, de ahí mi petición de reinventar estos eventos. Postdata, una foto y un vídeo de diez segundos bastan en el chat familiar. Para el chat de amigos elige una cosa u otra, no abuses de los que te quieren.

