Las cuatro estaciones de Moncloa

Una buena semana es la que promete que habrá otras mejores. Y la pasada fue buenísima: nos trajo las primeras imágenes del documental que están ... rodando en Moncloa. «Las cuatro estaciones» es el título provisional. Lo oigo y me acuerdo de «Las cuatro estaciones de las chicas Gilmore». Y de Manhattan Transfer cantando 'Eso es el amor': «Primavera, la espera / Verano, la mano / Otoño, un retoño / Invierno, un infierno». También me podía haber acordado de Vivaldi, pero la cabra siempre tira al monte.

Si solo con el avance ya hemos podido jugar un rato estos días, no sé qué va a ser de nosotros la semana en la que aparezca la serie. Aún no tiene ni fecha de estreno ni canal que la emita, pero sí tiene padre, madre y perrito que le ladre. Y perrazos. Y eso que los productores afirman que no se han centrado en la figura del presidente, sino en Moncloa y sus trabajadores. Pobres. Porque Pedro Sánchez está acostumbrado a hacer de Pedro Sánchez, pero ¿cómo se interpreta uno a sí mismo?

Delante de una cámara resulta complicado hacer las cosas más sencillas: hacer como que andas, como que lees, como que escribes. Todo es 'hacer como' buscando una supuesta naturalidad, la misma que buscas cuando, en las primeras citas, te levantas antes de que el otro abra los ojos, te metes en el baño, te aseas y te maquillas ligeramente (un poco de colorete, una pizca de máscara de pestañas incolora, un toque de iluminador) y vuelves en silencio a la cama para, diez minutos después, hacer como que te despiertas así de fresca y de lozana. Una simulación, vaya. No es lo mismo eso que una cámara oculta. Pero ya dijo Lydia Lozano que nadie puede sobrevivir a una. Ni ella ni nadie. Y, mucho menos, un Gobierno. El que sea.