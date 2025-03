Crónica de una muerte anunciada

Agosto, ese mes que para tantos es el más deseado, se convirtió en el mes negro de mi calendario. Escuché por primera vez en mi ... vida la palabra más fea y malsonante del léxico español. Tenía 30 años y algunos golpes a la espalda superados, pero aquello vino a tocarme la puerta como el teléfono que suena de madrugada, como el sabor más amargo que había probado nunca.

Cuando quieres tanto a una persona, te parece imposible que en cuestión de días vaya a desaparecer de tu vida. Es inhumano que te arranquen a alguien de un día para otro. Va en contra de todos los principios que nos tengan que abandonar personas a las que le queda que sellar más de 40 caminos. Y es cierto, quien más pierde es el que se va; pero los que se quedan, nunca, nunca vuelven a ser los mismos. Es como querer comer con la mano que no utilizas: puedes, pero de otra manera.

La sensación que deja en tu cuerpo es como la de estar profundamente dormido y que te obliguen a correr una maratón, pero de las olímpicas. Y si el mismo fenómeno te golpea dos veces, es cuando pides, con todas tus fuerzas, que te borren de la lista, que ya has sufrido por multiplicado la ración de angustia que Dios reparte por persona.

Acabamos de superar una pandemia mundial, con todo lo que ello ha conllevado. Echo la vista atrás y se me hace imposible creer que, habiendo cerrado ese capítulo, no seamos capaces de superar el del mal que al principio os anunciaba.

No entra en mi mente que la sociedad de 2022 no sea capaz de superarte, maldito cáncer.

Confío y debo confiar, en el equipo humano de grandes científicos que posee esta nueva era y en los avances médicos y tecnológicos que, por suerte, vamos conociendo.

Mentiría si digo que no he soñado en más de una ocasión en un mundo sin ti, en hospitales sin pasillos de pacientes afectados por ti. En que ocupes portadas de manuales de biología y de historia, anunciando una enfermedad que ya es cuestión del pasado.

Ya has tocado muchas de las puertas comunicadas con mi corazón y somos muchas, muchísimas, las personas que estamos luchando por verte desaparecer, por enterrarte a años luz de nuestra era.

Que sepas que soy especialista en conocer por adelantado el final de las historias y en esta, tú pierdes. En un futuro, no muy lejano, acabarás por debilitarte, por no ganar ni una batalla más y por no ser protagonista ni un minuto más de tristeza en un hogar de este mundo.

Tienes los días contados: muérete maldito cáncer, aquí nadie te echará de menos.