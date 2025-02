El relato para justificar la amnistía a la carta de los independentistas está ya perfectamente cocinado, recordemos que hace unos días José Luis Rodríguez Zapatero ... nos lo sirvió en bandeja como aperitivo y ya estamos atragantados.

No solo por su inconsistencia argumental, no solo porque su memoria no alcanzaba ni a reconocer sus propias declaraciones, sino por tener que soportar su sermón para justificar la aceptación del chantaje. Lo insufrible son las excusas en favor de la convivencia y de la pacificación.

Sánchez ha dado este fin de semana un paso más, la transacción se hace por todos nosotros, «por el interés de España y en defensa de la convivencia entre españoles». Le ha faltado añadir que deberíamos estar muy agradecidos, rendidos a sus pies ante un viraje patriótico. Deberíamos aplaudir a rabiar como su comité federal, que sumiso ha pasado por el aro.

Nos queda mucho por digerir a los españoles, incluidos los votantes socialistas defraudados, viendo desfilar a los distintos portavoces gubernamentales arrepentidos de las siglas del PSOE y entregados al sanchismo como única manera de sobrevivir. Han decidido poner el mantel para servirnos a todos una amnistía al antojo de sediciosos y malversadores. Es lo que hay y sabemos, además, que se adereza en secreto para intentar evitar sinsabores en el Tribunal Constitucional.

En los fogones han trabajado duro los enemigos de España, empezando por el prófugo de la justicia y terminado por los de Bildu, pasando por el abogado de Puigdemont, condenado por terrorismo, que según apuntan algunos medios, está dictando la Ley de Amnistía e intercambiando papeles con los negociadores del Gobierno. No sé si puede llegar más lejos.

Mientras tanto, la vicepresidenta de los cohetes se dedica a dar besos y abrazos, desvariando con nuevas medidas económicas que ponen los pelos de punta y animan a grandes empresas a huir de España. Y ahí está Sánchez, sonriendo abiertamente ante sus conquistas, porque piensa que el fin, que siempre es él mismo, justifica los medios.

El precio a su investidura se servirá a los españoles en plato frío y obligará a los suyos a repetir que la amnistía es un manjar único e irresistible, porque la alternativa a cualquier mueca es pasar por el cuchillo.

Ya lo decía Fernández Vara cuando era susanista: «Sánchez se dedica a laminar a todo aquel que disiente». Cómo cambian los tiempos. No ha vuelto a decir lo de «si Sánchez pacta con los independentistas me voy del PSOE» o «no puedo sentarme a gobernar en la misma mesa de los que quieren romper España».

Sin embargo, vemos ahora sentados como comensales a todo el PSOE de Extremadura: diputados, senadores, alcaldes socialistas y presidentes de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, dispuestos a tragarse lo que les pongan y calladitos porque «con Sánchez cada vez que uno abre la boca se le corre a gorrazos». Lo decía tal cual Fernández Vara en una entrevista en Cope en 2016 y aprendió la lección. La letra con gorrazos entra.

Expuesta la razón de tanto silencio, que es el servilismo a Sánchez, llevamos días inmersos en infinitas contradicciones protagonizadas por los distintos portavoces socialistas. Como diría Alsina: «No nos hagan más fakes porque la hemeroteca está ahí». ¿Recuerdan lo de «no habrá amnistía porque no se puede gobernar a cualquier precio»?

¿Recuerdan lo que, de forma tajante, afirmó Sánchez hace menos de un año? Lo transcribo literalmente: «Lo que piden, y lo saben ustedes, es la amnistía, algo que, desde luego, no vamos a aceptar, no entra ni en la legislación ni en la Constitución Española». ¿Recuerdan lo que dijo Campo, exministro de justicia de Sánchez»: «La amnistía no cabe porque además la amnistía es el olvido. El indulto no olvida»». Tenía toda la razón, el indulto es el perdón reconociendo que el delito se ha cometido. La amnistía es el borrado, de tal forma que si no existe el delito, los que lo cometieron nunca debieron ser condenados y somos los españoles los que estamos pidiendo perdón a los golpistas.

No hay mayor humillación para España y no hay mayor acto de corrupción que comprar los votos de la investidura a cambio de ese borrado, dictando los condenados los términos y detalles de una autoamnistía a la carta.

Recordados los antecedentes, lo que no pueden pretender es que los demás tengamos que tragar con esto y menos que seamos calificados como agitadores o antidemócratas por expresar lo que pensamos y lo que sentimos.

Y lo que sentimos es que no vamos a permanecer impasibles ante una hoja de ruta, la del sanchismo, que quiere convertir en escombros todo el andamiaje institucional de España, que quiebra la igualdad de los españoles, que socava los principios del Estado de Derecho y que hace añicos la separación de poderes. Y todo por un puñado de votos para que Sánchez siga siendo presidente a cualquier precio.

Por tanto «oído cocina», la amnistía está ya preparada por Sánchez, solo falta por decidir el momento para servirla. La respuesta no puede ser la resignación, el mirar para otro lado o el borrón y cuenta nueva a costa de la dignidad, de la justicia y de la igualdad de los españoles. No hemos llegado hasta aquí para esto.