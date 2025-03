A los que no recogen las cacas de su perro

Comenta Compartir

¿Qué les parecería si hiciera mis necesidades mayores en mitad de una acera y al terminar dejara mi regalo de la naturaleza sin recoger? ¿ ... Y en un parque infantil? ¿Me diría alguien algo, o pasarían a mi lado como si todo fuera normal? Espero que nunca me vean, pero si algún día me ven, que nadie me exija más que a otros, porque aviso que me ofenderé, les miraré mal y si mi atrevimiento no tiene límites hasta les daré una contestación absurda y maleducada. Eso de pedir perdón no va conmigo. Pues eso, feliz paseo apestoso por la calles, parques y jardines de Badajoz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora