La crisis que viene

Ya lo están diciendo todos los informes de instituciones mundiales. Es cuestión de tiempo, posiblemente de tan solo unos meses. Y además la cosa viene ... de lejos. Recuerdo que ya se refirió a ello hace años Francisco Araújo en la conferencia inaugural del Festivalino de Pescueza. La crisis alimentaria que ya se estaba gestando entonces podría eclipsar en volumen las consecuencias de la crisis económica de 2008.

Por consiguiente, la invasión rusa de Ucrania, el granero del mundo, no será la causa inicial de lo que se avecina, que es una crisis de alimentos sin precedentes, con el precio de las subsistencias de primera necesidad disparados. Hay también causas climáticas, económicas y sanitarias. Como siempre, serán las zonas subdesarrolladas del planeta las que más sufran, al no poder pagar las importaciones cada vez más escasas y caras. Hablamos de África y Asia. Pero otras regiones en desarrollo, como América Latina, no quedarán al margen: esa comida más costosa e insuficiente afectará a la paz social, y la escasez y carestía también de fertilizantes (que los rusos se niegan a exportar) disminuirán drásticamente las superficies cultivadas. Todo es una cadena.

El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, David Beasley, ya habla de la posibilidad de una hambruna de proporciones bíblicas. Ucrania produce grano para 400 millones de personas, pero ahora no puede darles salida. Y Rusia se niega también a exportar el suyo como represalia a las sanciones occidentales, para culparles de la hambruna. ¿Quién paga el pato? Pues los de siempre, la moneda de cambio menesterosa que se lleva todos los palos, desde el hambre al ébola y la viruela del mono, y de los que Gabriel García Márquez, en su faceta escatológica, decía que «el día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo». No solo habrá más hambre en el siglo XXI, ignominia ya imperdonable, sino también desestabilización, nuevos conflictos y migraciones masivas, y esto de alguna manera nos perturbará a los ricos como efecto boomerang. Todas las crisis terminan siendo ya globales, como hemos visto con Lehmann Brothers y la covid-19.

Pero a pesar de esta inquietante evidencia, solo tenemos ojos para mirar en una dirección, no somos como los camaleones, cuyo estrabismo voluntario les faculta para presenciar escenarios divergentes. EE UU ya ha destinado 50.000 millones de dólares de ayuda a Ucrania, fundamentalmente armamento. Con esa cantidad se erradicaría el hambre de 100 millones de personas durante tres años. Pero nos resistimos a mirar a Somalia, Zambia, Sierra Leona o Chad, para los cuales solo aportamos la hucha del Domund para acallar nuestra laxa conciencia Ahora solo tenemos ojos para la guerra de Ucrania, cuya pronta resolución haría de nuevo subir las bolsas y bajar la inflación, esas lacras que no afectan mucho al estómago.

Ya me he referido en alguna ocasión a esa «conciencia de especie» preconizada por Eudald Carbonell, que debería ser la base de una ética mundial que erradicara estas crisis. Sin ella, el colapso de la civilización está cada vez más cerca.