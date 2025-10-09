HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Editorial

Crisis sanitaria en Andalucía

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Pocas veces es tan comprensible la indignación y la angustia con la que miles de mujeres encaran la crisis abierta en la sanidad andaluza, a ... causa de los retrasos cometidos en la comunicación de resultados de mamografías a aquellas pacientes a las que se les habían detectado «lesiones dudosas». Y más desde que la asociación Amama, que representa a las afectadas, haya anunciado que «ya hay varias muertas» por esta tardanza, impropia de una medicina moderna y una Administración que se presupone diligente. La Junta de Andalucía que lidera el PP se ha visto obligada a reconocer que hay 2.000 damnificadas por este clamoroso fallo en el diagnóstico del cáncer de mama. Culpar ahora al PSOE como busca el Gobierno de Juanma Moreno parece un intento burdo de desviar la atención, cuando la meta debe ser correguir el error, recuperar la seguridad en pruebas tan vitales para la prevención y abrir un proceso de depuración de responsabilidades, que inició anoche al admitir la dimisión de la consejera de Salud. De la eficacia y profundidad de las soluciones depende la credibilidad de Moreno como servidor público, sobre todo si aspira a renovar su mandato y consolidar su figura como referente del centroderecha.

