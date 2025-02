Crisis extremeña del olivar

Recuerdo que en mi época de estudiante me llamaba la atención aquella aseveración de que «el abuelo número cuarenta de cualquier español fue árabe», pues ... no en vano permanecimos ocho siglos bajo su dominio. Pero en Extremadura tan solo hemos de remontarnos dos o tres generaciones para encontrar en cualquiera de nosotros una raíz rural, con un estilo de subsistencia que ha variado muy poco desde aquella lejana época.

El olivar ha sido desde hace centurias uno de los medios de vida de muchas familias humildes de nuestras comarcas, especialmente las más escarpadas (como la Sierra de Gata) y afectadas por el minifundio, con escasas posibilidades de explotación mecanizada. La recolección manual de la aceituna ha sido tradicionalmente una importante ayuda en las precarias economías domésticas rurales, agudizadas por los estragos de las diferentes crisis periódicas que se están instalando en nuestra sociedad, y que ha privado de otros ingresos. Durante el año se cuidan los olivares labrando y manteniendo limpios sus suelos, podando sus ramas y «desmamonando» sus brotes en espera de lluvias equilibradas que propicien un verdeo sano y productivo. Pero esto se está acabando, amenazando gravemente no solo unos medios de vida ancestrales, sino también los propios espacios naturales derivados de este aprovechamiento y mantenidos incólumes durante siglos. Cada vez hay más olivares abandonados, ayudando a vaciar los pueblos.

Los precios que reciben estos pequeños agricultores por su cosecha, año a año han ido desequilibrándose con los costes de producción, hasta el punto de no merecer la pena la recolección. Paralelamente, el valor final de la aceituna en mercado no ha parado de crecer y hoy supone un porcentaje grotesco con respecto a lo que pagan al agricultor; al parecer, los políticos «canallescos», en expresión de Landero, son incapaces de frenar el enriquecimiento de los intermediarios. Alguien debería explicar por qué en Andalucía el precio pagado al productor es hasta un 40% superior al de Extremadura. Existe una Ley de la Cadena Alimentaria, que teóricamente debería evitar la ruptura del eslabón más débil de esa cadena (el pequeño productor), pero los precios que pretenden pagar los almacenistas en muchos casos es prácticamente «lo comío por lo servío». Ante este panorama, las asociaciones de agricultores se han plantado y aconsejan no recolectar aceitunas para verdeo este año, forzando al cierre de los puntos de recogida. ¿Perjudicados?: los de siempre, pequeños agricultores, jubilados, parados del campo o perceptores del antiguo PER que, aun indigentemente, venían entregando sus aceitunas «a lo que paguen», pues de pobres no van a salir. Lo normal siempre ha sido entregar el producto sin saber qué precio obtendrían a cambio. ¿Conocen alguna otra venta en estas condiciones? Incluso un servidor de ustedes recolectaba también un pequeño olivar familiar por mero romanticismo. El acuerdo alcanzado para salvar la campaña es a todas luces insuficiente.

Hubo una época, en tiempos de Miguel Hernández, en la que los aceituneros eran altivos, a los que además puso música Jarcha. Hoy han mutado a míseros y mendicantes, presenciando impotentes cómo se extingue lánguidamente el divino legado de sus antepasados.