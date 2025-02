La crisis de Boris Johnson

Boris Johnson vive sus peores momentos como primer ministro británico, y con su popularidad cayendo, tras las contrariedades deparadas por la gestión de la pandemia ... de covid, las consecuencias del propio 'brexit' y sus propios errores y excentricidades, abultados y aparatosos. La prensa británica ha descubierto que miembros y trabajadores del Partido Conservador participaron en fiestas navideñas el año pasado sin cumplir ninguna de las restricciones marcadas por el Gobierno para luchar contra la covid-19, en contraposición de lo que hacía la inmensa mayoría de la población. Una situación que provocó que el propio Johnson tuviera que pedir perdón ante semejante frivolidad por parte de compañeros de partido y colaboradores. Estos reprobables actos solo fueron el principio de una semana 'horribilis' para Johnson. Un centenar de diputados 'tories' dejaron en la estacada al primer ministro a la hora de aprobar medidas restrictivas contra la nueva variante de la covid, ómicron. Las propuestas salieron adelante gracias al voto laborista, que exhibió así su sentido de Estado, pero el primer ministro salió tocado por el voto de castigo.

Pero no han parado ahí las desventuras de Johnson, obligado a convocar elecciones en North Shropshire, una circunscripción rural que votaba a los conservadores desde hace 200 años, porque su representante, Owen Paterson, dimitió el 5 de noviembre tras conocerse que había recibido dinero para defender intereses privados en la Cámara de los Comunes. Johnson intentó sacar adelante una norma que cambiaba las reglas de investigación ética, pero fue tanta la indignación de los propios 'tories' que el primer ministro dio marcha atrás. Pero ya era tarde: el candidato conservador ha perdido el escaño, que ha recaído en una desconocida candidata liberal. En teoría, Johnson tiene por delante más de la mitad de su mandato, pero todos estos asuntos han cuestionado su capacidad de liderazgo y de dirigir el país con ecuanimidad. Los problemas derivados del 'brexit' no han sido ni muchos menos resueltos, el problema norirlandés sigue abierto, la separación del mercado común crea problemas de mano de obra y de abastecimiento... La política británica es rigurosa, y los conservadores no parecen tener hoy muy claro que el exalcalde de Londres sea la persona adecuada para estabilizar el país y conducirlo hasta las elecciones de 2021.