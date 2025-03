Las crisis

Hay días en que la felicidad consiste en no escuchar informativo alguno en la radio, rechazar los periódicos, pasar del telediario y no abrir Twitter, ... con el fin de abstraerse de las cada vez más complejas crisis mundiales, ahorrarse la crispación provocada por las opiniones de contertulios sin escrúpulos y evitar las violentas confrontaciones en las redes a cuenta de la más insignificante opinión de cualquier internauta desconocido.

Estar informado se está convirtiendo en una acción de riesgo para la que hay que estar preparado desde bien temprano. Cuando uno desayuna aún en ausencia de sol y se pone la radio o abre las redes sociales en el smartphone, ha de hacerlo con la riñonada a resguardo, dispuesto a recibir el primer golpe. ¿Qué sorpresa deparará el día? ¿Qué disgusto nos llevaremos antes de que llegue la primera luz del sol? ¿Y a lo largo del día?

Uno espera que de un momento a otro den las cifras del paro, el porcentaje mensual de inflación, la subida del euríbor que lastrará la hipoteca que lleva a la espalda como una carga inasumible, el coste de la luz que abultará la factura a final de mes en estos tiempos de guerra, crisis financiera y energética, inestabilidad presupuestaria y periodo pre electoral. Cualquier feo asunto nos repercutirá. Una nueva ola de covid, el ataque ruso a una central nuclear o el discurso de la nueva primera ministra italiana hacen caer la primera ficha del dominó sin que sepamos cuándo caerá la nuestra, y entonces intentamos mitigar el escalofrío que nos recorre la médula espinal con el primer sorbo de café humeante.

Mejor no hablar si se ha cometido la insensatez de invertir en bolsa, riesgo añadido para la salud en estos tiempos de incertidumbre. El parquet es ahora arena movediza. Lo mismo ocurre si uno es agricultor. Si no fuera suficiente con el cambio climático que acarrea igual sequías que huracanes, los ecologistas y animalistas pretenden gravar con impuestos las ventosidades de las vacas.

Entonces busca uno la página deportiva con las tostada en la mano a ver si los nuestros nos dan una alegría y lo primero que encuentra es una soberana paliza de goles de un equipo femenino a otro, ilustrada la noticia con una foto en primera plana de un tío de tomo y lomo que ahora se siente mujer golpeando el balón con unos muslos de caballo ante la mirada atónita de varias chicas del equipo contrario. El asunto puede ser más o menos grave y puede debatirse, pero la noticia en las redes es comentada con una agresividad tan extrema que la tostada con aceite de oliva, tomate y aguacate se me antoja una niñería. Nada como la cachuela o la zurrapa de lomo para soportar tanta violencia como circula por las venas de las personas que están detrás de esos perfiles, anónimos casi siempre, que engrosan las redes. La peor de las crisis no es energética, financiera ni política, es social, y no parece que vayamos por el camino de solucionarla.