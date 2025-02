Comenta Compartir

La vida puede cambiar en un segundo. Vivimos en una sociedad atípica. La crisis del PP está en la primera página. Y no es que le quiera yo quitar importancia, pues la tiene, toda vez que es el primer partido de la oposición. Todo va ... a marchas forzadas. ¿Qué hay detrás de todo esto?, ¿ quién está detrás?, ¿se trata de un conflicto único de Casado y Ayuso?, ¿el objetivo del equipo de Casado era intentar que Sánchez saliera cuanto antes de la Moncloa, o tal vez era más importante cortar el camino a Ayuso?, ¿los enemigos de García Egea han salido ahora o ya lo eran? Muchos los ciudadanos nos preguntamos si la razón de la caída de Casado es la cutre guerrilla que ha tenido con Ayuso o hay algo detrás que de momento no sabemos. Pero como siempre, hay perdedores en todas las batallas. A veces ocurre que los perdedores no son los que merecen tal 'galardón', pues son gente que trabaja por el PP y, a veces, sin percibir ninguna remuneración. Alcaldes y concejales de muchos pueblos se sienten mal y no saben cómo explicar lo que ha ocurrido a sus votantes. Y millones de votantes que confiaban en unas ideas y en unas personas y que ahora andan cabizbajos del espectáculo que se ha vivido. Quien sustituya a Casado lo tendrá que hacer muy bien para taponar la herida. Aunque lo ocurrido pudiera ser un revulsivo, ¿no?

Cartas a la directora