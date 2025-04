Crímenes perfectos

Si hay un sonido que desde siempre me ha deprimido en ese momento crepuscular del domingo por la tarde es el del fútbol y esas ... retransmisiones deportivas a tope de testosterona (¡otro purito!), cánticos tribales y goles anunciados como la llegada del Mesías, como si fueran a parar el mundo y las rotativas. El fútbol detiene el mundo de una forma que a mí siempre me ha parecido misteriosa. No, no entiendo los hilos que mueven esa pasión, esa locura colectiva de, y perdón por el tópico, ver a 22 hombres corriendo tras un balón. Ni siquiera el pujante fútbol femenino me ha hecho darle una oportunidad. No sé si me estoy perdiendo algo.

Crecí con dos amantes de este deporte y reconozco que aunque a veces me alegré sinceramente por ellos de la victoria de su equipo nunca pude calibrar bien la magnitud de su euforia. Me he sacudido los prejuicios sobre los futboleros porque he conocido a todo tipo de fanáticos (y muy pocas fanáticas, por cierto). Es posible ser un hincha enfervorecido de un equipo y ser normal y sensato, saber relativizar el fracaso y la victoria, no enloquecer. Aún con todo si me proponen un plan como irme a ver un partido en pantalla grande la respuesta será invariablemente no. Es que paso, paso pero total.

Y en esto nos llega el Mundial de Qatar. Lo único que me interesa realmente es el debate sobre su idoneidad y la oportunidad que me está dando de conocer un país extraño (del tamaño de Murcia, clima extremo, con un 70% de población foránea) del que probablemente si no fuera por este acontecimiento no sabría nada, o muy poco, menos de lo que necesito. No soy muy original, qué voy a decir, no me gusta que el centro del mundo durante los próximos días sea una monarquía absoluta en la que ser homosexual es delito y las mujeres, como en todos los sitios en los que rige la ley islámica, no cuentan con los mismos derechos que los hombres. Allí están tuteladas y necesitan la firma de un hombre para muchas cosas normales, como trabajar.

Cuando mañana arranque el show en Doha solo veremos en lado bueno del tapiz, la organización perfecta, la belleza de lo que se lleva preparando a conciencia durante más de 10 años y que ha modificado radicalmente la fisonomía de sus ciudades, ya de por sí futuristas y distópicas. Hay que agradecer a organizaciones internacionales como Amnistía Internacional que nos hayan enseñado crudamente los hilos ocultos del Mundial de Qatar. Dicen que son migrantes pobres provenientes de países como Bangladesh, India y Nepal los que han trabajado en condiciones de explotación y calor extremo en obras de reforma de estadios y de acondicionamiento de los espacios deportivos.

Lo que pasa en Qatar no es, en realidad, nada nuevo. Cuántos mundiales no han servido para blanquear la imagen de países que se pasaban por el forro los Derechos Humanos. Se me viene a la cabeza aquella canción de los Rodríguez, 'Crímenes perfectos', en la que citan ese mundial de Argentina de 1978 en el que el fútbol se convirtió en la coartada de la dictadura militar encabezada por Videla. El dilema para muchos futboleros ahora es qué hacer, si sentarse a ver el fútbol como si nada en el sofá o no contribuir, de alguna manera, a la injusticia global. Opto por lo segundo, aunque claro, a mí no me cuesta nada.