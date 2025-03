Del crimen al gatillazo

En el año 1902 tuvo lugar en Don Benito un hecho traumático que conmocionó a toda la sociedad, el asesinato de una madre y su ... hija a manos de dos hombres. Habría que volver a esa época para contextualizar ese terrible episodio. Una familia monoparental muy humilde, que vive con la mayor dignidad posible, es atropellada por un cacique de la población y su compinche. Inicialmente el temor se apodera de todo el mundo y nadie quiere saber nada, hasta que salta un valiente para dar pistas de los autores de los crímenes. Es entonces cuando el pueblo encolerizado exige justicia, no consiente que se juzgue a los acusados fuera del municipio y, finalmente, obliga a que sean ajusticiados en la misma plaza de la localidad. Se vivieron escenas de mucha tensión entre las fuerzas policiales y militares desplazadas para velar por el orden público, pero el pueblo unido no se achantó ante ninguna de las coacciones y presiones que llegaron en auxilio de los criminales.

Todos estos hechos, acaecidos en el inicio del siglo XX, propiciaron que la ciudad de Don Benito ocupara de una manera destacada las noticias a nivel nacional. Son muchas las referencias periodísticas que se pueden encontrar en las hemerotecas sobre el juicio, la movilización de la sociedad o el ajusticiamiento de los autores de los crímenes. Esta desgraciada repercusión mediática provocó que durante muchos años Don Benito fuera conocido como el pueblo del crimen. Un sambenito que aún perdura en la memoria colectiva de los más mayores, pero que afortunadamente se está perdiendo.

Recientemente con el proceso de unión con la localidad vecina de Villanueva de la Serena ha vuelto Don Benito a ser noticia a escala nacional. Todo el camino seguido para unir los dos municipios ha suscitado una gran atención de los medios de comunicación a todos los niveles regional, nacional e incluso internacional. Tal vez, por lo insólito de la situación que afrontan las dos ciudades en un país que tiene más de 8.100 municipios.

El nombre de la calle donde se va a construir el nuevo palacio de justicia podría ser una excelente ocasión para rescatar del olvido la figura de Anselmo Trejo

Sin embargo, todo el interés despertado en el conjunto de la nación por la fusión municipal contrasta con el descontento de aquellos vecinos de Don Benito que no son partidarios de la unión. Además, una serie de sucesos poco afortunados han puesto en evidencia el desarrollo del proceso de unificación de las dos poblaciones. No parece posible que esta facción de la población dombenitense descontenta con todo lo acaecido tenga mucho recorrido, pero no deja de perjudicar el normal desarrollo de las acciones encaminadas a la integración en una única ciudad.

Sobre los temas enconados entre dos facciones enfrentadas, sin una clara justificación, es bueno arrojar un poco de humor para rebajar el tono de la discusión. Cabría pensar que, si finalmente no se consiguiera culminar la transformación de los dos municipios en uno solo, el sambenito que podría acompañar a la localidad podría ser el del pueblo del gatillazo. Saldría la localidad de un feo apodo para tomar otro peor.

Una cuestión controvertida que argumentan los partidarios del 'no' es la pérdida de identidad. Quizás, la propuesta formulada recientemente de llamar a la nueva población Don Benito-Villanueva pueda rebajar la preocupación por el mantenimiento de las señas identitarias y pacificar en cierta medida el revuelo de los últimos tiempos. Al mismo tiempo, la fusión puede ser una excelente oportunidad para recuperar algunas partes de la historia de las dos poblaciones que han sido injustamente silenciadas, reforzando de esta manera las verdaderas señas de identidad.

El reconocido historiador Juan Ángel Ruiz Rodríguez acaba de presentar un magnífico libro titulado 'Postales extremeñas. Vida y tiempo de Anselmo Trejo Gallardo (1904-1940)', trabajo que ha sido galardonado con un accésit en el Premio de Investigación 'Arturo Barea', convocado por la Diputación de Badajoz, donde se rescata del olvido a un personaje muy importante en una época terrible de la historia de España, como fue la primera mitad del siglo XX. Anselmo Trejo fue un hombre maltratado por propios y extraños, ejerció como maestro, inspector de educación, abogado y juez. Murió fusilado una vez terminada la guerra por el gobierno franquista pero, como reconoce el autor del libro, su ideal de justicia le hacía acreedor a ser asesinado por cualquiera de las partes en conflicto.

El nombre de la calle donde se va a construir el nuevo palacio de justicia, para que atienda a las dos poblaciones y a sus respectivos partidos judiciales, podría ser una excelente ocasión para rescatar del olvido la figura de Anselmo Trejo. Una inmejorablemente oportunidad para recuperar parte de la identidad perdida, sacando del olvido a un personaje tan importante que tuvo la desgracia de vivir en un tiempo convulso.