Crimen y castigo

Nos hacía mucha gracia John Bercow, el 'speaker' del Parlamento británico, cuando gritaba «¡Ooooorder!» (orden) tratando de reconducir algún guirigay. Aquí hemos criticado mucho lo melifluo de nuestros presidentes del Congreso dejando hacer. Es verdad que Ana Pastor llegó a expulsar a Rufián. Pero también ... lo dejó hablar mucho. Alguna de esas veces llegué a echar de menos a Noemí Galera breando a los niñatos de 'Operación Triunfo'. Bercow, que ya ni es diputado, no podrá entrar en el Parlamento en toda su vida. Tras diversas denuncias de parlamentarios, un informe califica al tipo de «acosador en serie», de «conducta amenazante», de insultar a funcionarios, de lanzamiento de objetos. De móviles, en concreto. Un cabronazo, vaya. Me río cuando Fernando Fernán Gómez cuenta lo malísimo y matón que era el director Luis Lucia. Pero siento alegría cuando los malos son desenmascarados y puestos en solfa. Aunque, por desgracia, no pase demasiado.

Opinión HOY