Cribados, el nuevo destino de moda

El centro de cribado montado ayer en el Perpetuo Socorro es el nuevo lugar de moda en Badajoz. Fuera es como el campo base de ... un ochomil, pero si alcanzas el interior ya te sientes como en el reservado de C. Tangana. Viene hacia ti la enfermera con el palitroque para hurgarte en la nariz y parece que llegue el camarero del Martinica con la botella de champán al hombro alumbrada con bengalas. En general, estar hoy a las puertas de cualquier centro de cribado es un privilegio parecido a liderar la cola del Lidl cuando se pone a la venta el robot de cocina.

Gente que ayer iba a admirar el nuevo Hospital Provincial al final se decantó por un aparcamiento del SES en rampa y a la intemperie. Vergeles uno, Gallardo cero.

Hace poco íbamos a la farmacia a por protector labial porque había entrado el frío y de paso nos llevábamos una caja de Espidifen 600 para las resacas que estaban por venir. Ignorábamos esos test de antígenos que hoy se mueven en el mercado negro.

'Agotados', lees una y otra vez. Y la siguiente noticia es que suben los positivos. Le das al cero del ascensor y parece que le ha salido la tilde de ómicron. Ayer supiste que el SES te dice gratis si eres positivo, no quieres matar a nadie en estas fiestas, tienes la tarde libre y te entra un subidón de conciencia pandémica que eres capaz de pasar tres horas de pie intentando que el viento no te arranque el paraguas de las manos. En esa cola piensas que nada de lo que haces tiene sentido. Notas helados los pies, pero piensas en tu abuela y resistes una hora más. Te ha entrado un escalofrío y has estornudado tres veces. 'Si no tenías síntomas ahora los vas a tener todos' es el chiste que los cobardes ya hacen correr de móvil en móvil. ¡Negativo! Hoy irás a la farmacia, sigue sin haber test y te llevarás dos cajas de Frenadol. El jueves no podrás ir a El Faro y el viernes no verás a tu abuela.