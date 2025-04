Criba infame en la oposición a celador

Comenta Compartir

El día 12 me presente al examen de celador del SES. Nada más comenzar tuve la sensación de que el año que me había estado ... preparando en la academia y los madrugones a las 5 de la mañana no me habían servido para nada. Desesperado no hacía nada más que pasar páginas, para vislumbrar las funciones del celador y de su jefe y fue un espejismo. Se contaban con los dedos de una mano. Buscaba los tipos de camas y solo vislumbré una, los tipos de posiciones anatómicas y nada... Se iban acabando las páginas y de atención primaria y de especializada. más de lo mismo.

Solo preguntas de la Constitución, del estatuto y de PRL. Y de la ley de igualdad. Y las pocas del temario específico eran liosas y rebuscadas. Me daba la sensación de que parecía más un examen para un auxiliar administrativo o para un técnico de prevención de riesgos laborales, o de un máster en igualdad. Llegué al final de este maquiavélico examen y no me quedo otra que arriesgar. Con la terrible consecuencia de una prueba no superada. Servidor tiene su gran parte de culpa por no haberle prestado atención a la aburrida legislación. Estábamos mal acostumbrados, todos los anteriores habían sido asequibles, con abundantes preguntas que abarcaban el entorno de trabajo y las funciones del celador y pocas de legislación. Pero este año tenían el propósito de fastidiar al opositor del montón, a los que, como yo, iban para sacar un notable bajo y para subir un poco en bolsa. Otra parte de culpa de mi óbito opositor la tienen los miembros del tribunal. Mi enhorabuena por haber jodido un poquito más mi precaria situación laboral. A ver si para la próxima elaboran un examen más asequible. Padezco desde ese día un dolor de cabeza permanente, malestar de estómago, ansiedad y una tristeza infinita. Servidor no se volverá a presentar más a una plaza de celador del SES. Un examen aprobado, 1.000 horas en cursos y unos míseros 31 puntos en bolsa. Todos tirado a la basura, y barrunto, por desgracia, que como yo hay unos cuantos más.

Cartas a la directora