Creyentes católicos

Mi rechazo a la carta a la directora titulada 'Menos creyentes' publicada el día 1 de diciembre. Sus ataques a la Iglesia católica ofenden a millones de creyentes que nos sentimos integrantes de ella gracias a nuestra fe en Cristo, su fundador. Vivimos tiempos injustos ... hacia el catolicismo cuyos creyentes nos encontramos indefensos ante las crueles agresiones que recibimos por parte de los antirreligiosos contrarios al respeto hacia la fe de nuestra religión. Se desprecian la protección jurídica y las leyes que sirven de escudo ante los ataques sin piedad que sufre públicamente la Iglesia. El poner la otra mejilla ante los injustos maltratos que recibe la fe católica hace que les salga gratis a sus atacantes que siembran el odio a lo religioso con entera libertad.

No bastarían todos los libros del mundo para explicar los infinitos beneficios que ha aportado y ejerce hoy la Iglesia católica. ¿Sombras? También muchas e importantes, las causadas por algunos de sus miembros incapaces de resistir a las tentaciones del mal. Ninguna otra institución civil o religiosa ha pedido perdón por sus pecados en público. Ninguna. Solo la Iglesia se arrepiente de sus culpas pasadas y presentes y sigue adelante haciendo el bien fiel a la consigna de Cristo de amor a Dios y al prójimo como a uno mismo.

Los católicos no podemos permanecer callados y escondidos pues tenemos al mejor defensor, no tengamos miedo. Ya lo dijo Jesús de Nazaret, «si estos callan hasta las piedras gritarían» ( Lucas, 19, 40 ). No es tiempo de silencios cobardes, nuestra fe se lo merece.