Menos creyentes

He leído un artículo sobre los pocos creyentes católicos que van quedando en la iglesia y, según parece, son casi el 40% de los españoles, el triple que en 2000 y es que el 15,7% son ateos, el 12,3% agnósticos y el 10, ... 6% indiferentes o no creyentes.

Los errores siempre se pagan. Recuerdo la que formó Rouco Varela con aquel autobús ateo de 2009 quien lo calificó de abuso y pidió el código penal porque era una ofensa religiosa. Ahora lo del obispo de Solsona, que se ha enamorado de una escritora (erótico satánica), y dice su obispado que está endemoniado y que, como era exorcista, en uno de esos ritos se le metió un diablo en el cuerpo. ¡Dios mío que cosas!

Después en Cardona (Cataluña) resulta que retiran de la iglesia el féretro con un cadáver dentro antes de terminar la ceremonia porque el sacerdote no quiso hacerla en castellano y solo lo hizo en catalán, sin cumplir la última voluntad del fallecido. No está mal... Y los ciudadanos son cada vez más conscientes de que la Iglesia Católica percibe 11.000 millones de euros anuales y encima no paga ni un euro de IBI por los inmuebles catalogados, lo que está produciendo mucho daño a los creyentes, que no lo acaban de entender, cuando hasta el mismo papa Francisco sí lo aprueba.

De los problemas de pederastia mejor no hablar, el daño ha sido enorme en todo el mundo; pero es que además la Iglesia tiene un problema de herencia mucho mayor que aún no ha condenado, como fue el Tribunal de la Santa Inquisición y esa sí que fue gorda con el tal Torquemada. Y para rematar la faena, vimos el otro día en Granada a Pablo Casado en una misa funeral con la Falange homenajeando a Franco.