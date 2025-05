Comenta Compartir

Nunca he sido nostálgico y si algo añoro del pasado son momentos, pero no épocas. A raíz de la publicación del libro 'La Movida cacereña' ... algunos dicen que este movimiento es solamente pura nostalgia. Pero si lees algunos de sus artículos (leer, no mirar fotos solamente) te das cuenta de que efectivamente algo sucedió y trascendió.

La nostalgia es sublimar algo sin análisis alguno y la mejor aportación del libro es que profundiza e investiga con rigor académico aquella eclosión de creatividad y fiesta; ambas iban unidas. «Sin diversión no hay creación»; aunque no todos compartían ese binomio. ¿Qué aquello fue mas subcultura que cultura? Seguramente. Los mismos protagonistas apenas daban importancia a lo que hacían mas allá de intentar no aburrirse en una ciudad gris. El profesor Lama lo describe perfectamente en su artículo cuando habla del «despreocupado criterio» de algunas publicaciones en las ni se ponía la fecha de lanzamiento. Vivir el presente sin mas transcendencia que la de allí y ahora. Pero abres el libro y dices: «pues parece que hicimos algo relevante» y recibes un chute de vanidad con efectos retroactivos. Está claro y el libro aporta las pruebas, que esos días surgieron una cantidad importante de obras y artistas significativos; algo que en esta ciudad no ha vuelto a suceder. Nunca ha habido tantas y tan variadas bandas de música, publicaciones independientes, artistas de todas las disciplinas y en general creadores jóvenes con ganas de comerse el mundo desde una ciudad provinciana donde no había nada y con «mucho pijo y poco vicio» como escribió Almodóvar en un artículo sobre Cáceres para el fanzine Rita. El ensayo es la historia de unos efervescentes años concretos de esta ciudad y de 'Cuando éramos (o nos creíamos) los reyes del mundo' (título del penúltimo capítulo del libro).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY