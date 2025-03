Creer y no creer

Comenta Compartir

El asesinato de un sacristán y la agresión a un párroco en Algeciras a manos del marroquí Yasine Kanjaa nos ha sobrecogido a todos, por ... lo tristes y absurdos que resultan siempre actos como este, en los que un agresor mata en nombre de su religión. Tras la tragedia han resultado impecables tanto las declaraciones del sacerdote agredido, recordando la buena relación entre católicos y musulmanes, como el comunicado de la Conferencia Episcopal, instándonos a no identificar el terrorismo con ninguna religión. Quienes no han estado a la altura de las circunstancias han sido algunos líderes políticos. De unos lo esperábamos. De otros no tanto.

De forma coherente con su discurso, la ultraderecha, con Santiago Abascal al frente, ha visto en el atentado la constatación de lo que ellos llevan denunciando desde siempre: estas agresiones son el resultado de abrir las fronteras a la inmigración ilegal, dejando que el islamismo avance en nuestro territorio. Lo que quizá muchos no esperábamos es que la derecha que se presenta como moderada también haya arremetido contra la comunidad musulmana. Alberto Núñez Feijóo se atrevió a hablar de «ellos» y «nosotros» y cometió un error de bulto al afirmar que los cristianos hace siglos que no matan en nombre de su religión. Estas declaraciones, además de inoportunas, son falsas. Tanto que hasta el mismo líder popular ha reconocido que no estuvo afortunado. Dejando a un lado a los radicales y a los desequilibrados, cualquiera con mínimos conocimientos sobre la historia de las religiones sabe que la aproximación hacia el tema en pleno siglo XXI pasa por promover la convivencia y el respeto entre los distintos credos. La mayoría de las personas con sensibilidad religiosa hace tiempo que han comprendido que lo importante es fomentar la paz y la tolerancia. Se equivoca quien saque pecho en defensa de esta o de aquella religión para ponerla, moralmente, por encima de las demás. Y el error será probablemente más grave si la apuesta se hace por una de las grandes religiones monoteístas, lo mismo da que sea el judaísmo, el cristianismo o el islam. En nombre de sus dioses exclusivos y excluyentes se han cometido atrocidades de todo tipo y se ha ejercido una violencia que hoy es rechazada por casi todos, también por muchos creyentes que no se muestran orgullosos de la trayectoria histórica de su religión. La interpretación de los dogmas del cristianismo ha provocado conflictos bélicos, ha echado a la hoguera tanto libros como a personas, ha destruido obras de arte, ha paralizado muchos avances científicos, ha enquistado las desigualdades entre hombres y mujeres, además de considerar pecado cualquier opción sexual que no fuera el matrimonio tradicional. Para quien tenga curiosidad sobre cómo el cristianismo contribuyó a destruir los mejores avances del mundo clásico, nada mejor que leer ‘La edad de la penumbra’, de Catherine Nixey, ensayo en el que la autora documenta con tristeza la aniquilación de la filosofía, el arte y la ciencia a manos de gentes intransigentes y violentas. La imagen que la autora ofrece de los primeros cristianos dista mucho de la visión beatífica que se ha transmitido por la propia Iglesia. Cierto es que los primeros seguidores de Cristo fueron perseguidos, pero no es menos cierto que desde que el Imperio Romano abrazó el cristianismo se dedicó a hacer lo mismo con quienes pensaban de manera distinta. Pese a que las religiones huyen muchas veces de la evidencia histórica y científica, es mejor conocer la verdad. Los propios Evangelios lo proclaman: la verdad os hará libres. No se incurre en ninguna contradicción por admitir la realidad. Se puede ser creyente y también crítico con la organización y la interpretación que de la religión han realizado los distintos grupos de poder en cada momento de la historia. Precisamente esta revisión crítica es imprescindible si quienes se declaran creyentes y practicantes desean que la religión tenga espacio en nuestras sociedades plurales. Como explica el filósofo y neurocientífico Sam Harris, los creyentes deben aprender también a aceptar la crítica de los no creyentes hacia sus dogmas. Harris, estudioso de las religiones, no comprende cómo el ser humano en la actualidad sigue abrazando creencias que exigen anular la razón y aceptar dogmas que pueden resultar incluso delirantes. Mientras en cualquier campo se exigen pruebas concretas que demuestren de forma empírica y racional cualquier supuesto, en el territorio de la religión se anula ese sentido crítico y se acepta lo indemostrable como misterio propio de la fe. Todas estas discusiones y controversias pueden resultar más o menos interesantes, pero el problema serio lo tenemos todos cuando algunas formas de practicar la religión resultan peligrosas para el resto de la sociedad. Quienes creen al pie de la letra que su dios les llama a la guerra santa contra los infieles constituyen una seria amenaza para los que le rodean. Y, pese a la tolerancia que todos queremos exhibir, los datos demuestran que en la actualidad estas radicalizaciones que terminan en actos violentos afectan más al islamismo. Las sociedades occidentales han tardado siglos en recluir el cristianismo al ámbito privado. Otras culturas tendrán que seguir trabajando para obligar a lo mismo a cualquier expresión religiosa.

