¿Cree usted que Valdecañas es Zepa?

El asunto de Valdecañas va camino de convertirse en una tragicomedia de las de verdad. Porque si hasta ahora la cosa estaba repleta de elementos ... trágicos, en la última semana los cómicos se suceden.

Resulta que ahora, después de más de una década de litigio, hay dudas, cuando menos se plantean, sobre si el espacio en que se ha levantado el complejo Marina Isla Valdecañas es o no ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves). Es decir, que el argumento crucial que ha ido justificando una tras otra las resoluciones judiciales que se han venido produciendo en este caso, y que han terminado con una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a derribar todo, pudiera no existir.

La promotora del resort turístico dice que la ZEPA nunca fue declarada, ya que no se produjeron los dos trámites precisos para ello: la resolución del Consejo de Gobierno de la Junta y la publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Así lo reconoce la administración regional en un documento enviado a la promotora en el que señala que, «consultados los archivos de esta administración, no se tiene constancia de resolución expresa que declare la ZEPA Embalse de Valdecañas ni tampoco se tiene constancia de que el Consejo de Gobierno de la Junta haya adoptado acuerdo expreso de declaración».

Frente a esto, Ecologistas en Acción asegura que «no hay la más mínima duda sobre la declaración de la ZEPA de Valdecañas», que esta se produjo en 2003 y que entonces no eran precisos los requisitos que alega la promotora, que se introdujeron después en la normativa en 2007. En ese momento, según el grupo ecologista, bastaba con lo que se hizo: remitir desde la administración extremeña a la general «el Formulario Normalizado de Datos (FND) de dicho espacio debidamente cumplimentado, y el Gobierno central fue quien posteriormente, en junio de ese mismo 2003, lo comunicaría oficialmente a la Comisión Europea».

Así que los tribunales serán de nuevo los que determinen si Valdecañas es ZEPA o no lo es. Pero a estas alturas, aun estando a favor de que no se derribe lo levantado, a lo que beneficiaría sin duda la veracidad de lo que mantiene la promotora y parece que avala la Junta de Extremadura, la verdad es que no sé si es mejor que los jueces sentenciaran que ese argumento es solo una argucia, como dice Ecologistas en Acción.

Porque si no lo fuera, si el espacio en el que se ha levantado el resort no tiene protección, seríamos el hazmerreír de todo el país. Y lo seríamos por la incapacidad manifiesta de nuestros sucesivos gobiernos autonómicos, porque entonces, en ese caso, se constataría que no han hecho nada bien de principio a fin en esta historia. Sería absolutamente incomprensible que hubieran permitido el embrollo en el que estamos.

Pero, de igual forma, solo el hecho de que ahora en esta controversia la Junta diga sí pero no, que no sea capaz de dejar claro si Valdecañas es ZEPA o no lo es, resulta lamentable. Dice el grupo ecologista que la administración regional cuenta con los documentos que atestiguan la protección y que, por tanto, les sorprende la ambigüedad que manifiesta, en la que ha insistido el presidente esta misma semana en la Asamblea: «Si la pregunta es si el embalse de Valdecañas estaba incluido en la propuesta que en 2003 se elevó al Ministerio y a la UE, la respuesta es sí. Si la pregunta es si hay una declaración expresa sobre la zona ZEPA, la respuesta es no».

La pregunta es, sencillamente, si es ZEPA o no lo es. Y la respuesta, por tanto, debe ser sí lo es o no lo es. Ninguna otra. Porque una entiende que la Junta cuenta con técnicos, asesores, juristas o los profesionales que sean para determinar si se hicieron de forma correcta los trámites que fueran precisos para la declaración en el momento en que se tuvieron que hacer. Lo que no es de recibo, se mire como se mire la cosa, es que el Gobierno de Extremadura no lo sepa a día de hoy y que por un desconocimiento que no tiene justificación alguna permita la controversia. Y no, que quede claro que los ciudadanos no podemos resolver a la Junta de Extremadura las dudas que parece que tiene al respecto y sacarla de la ambigüedad en la que está o quiere estar. No vaya a ser que en su afán por conocer cuál es la posición de los extremeños respecto al conflicto de Valdecañas, se anime a preguntarnos ahora si creemos que el embalse es o no ZEPA en una nueva encuesta.

Este conflicto es lo suficientemente importante para la región, por el desembolso que conllevaría el derribo y el perjuicio para los pueblos del entorno, para afrontarlo con seriedad y acabar con la tragicomedia en que se está convirtiendo. Y a ello no contribuye el juego al despiste en el que hemos entrado a cuenta de la declaración de ZEPA ni tampoco la encuesta «dirigida y manipulada» que se ha hecho, como ha criticado la portavoz de Podemos, para lograr el respaldo ciudadano a la decisión de la Junta de defender el complejo hasta el final. Como si no se tuviera confianza en que esa decisión es la correcta.