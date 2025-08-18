HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un hombre tras una salida de vía en la EX-214, que une Alburquerque con Villar del Rey
Editorial

Creciente presión por los rehenes

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:57

La decisión del Gobierno israelí de llevar a cabo una operación militar en Ciudad de Gaza, con el argumento de que permitirá recuperar al medio ... centenar de secuestrados que siguen en manos de Hamás desde el 7 de octubre de 2023, provoca una generalizada censura internacional. En el seno de la sociedad hebrea, las puntuales protestas contra la prolongación de la ofensiva en la Franja escalaron ayer con la convocatoria de una jornada de huelga nacional impulsada por el Foro de Familias de Rehenes. La negativa sindical a secuendar la protesta y el discreto apoyo de la oposición política derivó en un seguimiento minoritario en las grandes ciudades, con conatos de violencia atajados con severidad. Benjamín Netanyahu desacreditó la movilización con su habitual respuesta de que «sirve a los intereses del terrorismo». Los familiares de los cautivos le recuerdan que, hasta ahora, solo ha sido posible devolverlos a casa en el marco de conversaciones y periodos de tregua. Una vía que el primer ministro desprecia para continuar con los bombardeos de campamentos civiles, el desplazamiento de miles de gazatíes y las muertes por inanición o por tiroteos en las colas del hambre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Comienza la evacuación de zonas periurbanas de Hervás, que se encuentra confinada por el fuego
  2. 2 Alemania apoyará la lucha contra las llamas en Extremadura con 60 bomberos y 20 vehículos
  3. 3 El incendio de Jarilla sigue descontrolado con frentes en Ambroz, Jerte y Plasencia
  4. 4 Carreteras cortadas este domingo por los incendios en Extremadura
  5. 5 Detenido en Don Benito por apuñalar a un hombre en una pelea
  6. 6 La Brigada Extremadura XI y cuatro máquinas de la Armada ayudarán en los fuegos de Extremadura
  7. 7

    Las donaciones de dinero de padres a hijos se cuadruplican desde 2019 en Extremadura
  8. 8 Alcaldesa de Hervás: «Hay que confinar a los vecinos porque el viento va a cambiar y el humo puede llegar»
  9. 9 Extremadura descarta pedir el nivel 3 de emergencia que plantea el PSOE
  10. 10

    El colegio San Antonio de Cáceres se queda sin franciscanos por primera vez en 104 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Creciente presión por los rehenes