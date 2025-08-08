HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Crecer con la ayuda de Europa

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:09

La Comisión Europea transfirió ayer 43.000 millones a cinco de sus Estados miembros, entre ellos España, que recibió 23.100 millones en lo que ... constituye el mayor desembolso para nuestro país hasta la fecha en el marco del Plan de Recuperación puesto en marcha para afrontar las consecuencias de la pandemia. Esta inyección recuerda la importancia de los Fondos Next Generation para sustentar la actividad económica y el empleo. Por eso es fundamental en lo sucesivo evitar sobresaltos como el ocurrido hace un mes, cuando Bruselas bloqueó una partida de 1.100 millones por incumplimiento de las reformas que el Gobierno se comprometió a afrontar para corresponder a estos recursos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no consigue reducir la temporalidad en la Administración pública, que se mantiene en el 30%, muy lejos todavía del 8% ambicionado. Y su debilidad parlamentaria le impide llevar adelanta la impopular subida del diésel. Los ámbitos a los que se destinará el último pago comunitario –transporte ferroviario de cercanías, energías renovables, entre otros– subrayan su necesidad para sostener alzas del 0,7% del PIB como la del primer semestre del año.

