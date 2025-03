Creadores de infiernos

Comenta Compartir

Sobre las escalinatas de la catedral de Badajoz, más de una docena de coros esperábamos las campanas de las 12. Era la hora convenida para ... que, unidas a otras millares de voces de toda España, el 'Himno de la alegría' y el 'Dona nobis pacem' se elevaran al cielo en un clamor de paz para Ucrania. No éramos tan ingenuos como para esperar el menor efecto disuasorio en los planes de los empeñados en teñir de negro luto a la primavera. Es infinitamente más probable que la música amanse a una fiera que un par de canciones ablanden el corazón a un déspota sediento de poder y sordo de conciencia. Y porque nada es racional en las decisiones de psicópatas que lideran naciones, el mundo seguirá estremeciéndose a diario bajo amenazas nucleares y con imágenes que nos devuelven a los tiempos más oscuros de la historia. Tratan de disfrazar sus criminales ambiciones erigiéndose en salvapatrias, se sienten inmunes, dueños de vidas y haciendas, y no dudan en crear infiernos en los que quemar la juventud y la vida de los hijos de los otros. Los armarán y los enviarán como matarifes y como posibles muertos. Más tarde, se los devolverán en ataúdes, mutilados o heridos de cuerpos y espíritu de por vida. Unas medallitas, unas falsas palabras de consuelo, con el manido discursito del deber y por el pueblo, y deuda saldada. Jamás veremos a estos abridores de Caja de Pandora en primera línea de batalla, ni sus cuerpos correrán peligro de ser agujereados por las balas, reventados por las bombas ni enterrados vivos bajo los escombros de sus propias casas. Ni ellos ni los suyos serán mordidos por el terror y el hambre. Será a cientos de kilómetros del drama, en sus lujosas madrigueras, desde donde fustigarán sin piedad a los cuatro caballos del Apocalípsis y moverán los hilos de sus desgraciadas marionetas. A estos monstruos no les perturbará el sueño los baños de sangre que provocan, las calles sembradas de cadáveres ni los moverá a piedad el sufrimiento ajeno. ¿Cuántos siglos más tienen que pasar para que la civilización impida que estos infiernos sean posibles?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora