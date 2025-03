La creación del mundo

Tal día como hoy, un 23 de octubre del año 4004 a. de C., a las 9 de la mañana, comenzó el mundo. La primavera ... es la estación más propicia para nacimientos y germinaciones, con toda la fauna y flora retumbando de hormonas, y el otoño es época de descanso, pero fue una mañana como la de hoy, hace exactamente 6026 años, cuando Yahvé se levantó, miró el vacío y la soledad que lo rodeaban y decidió crear el mundo y al hombre que lo habita.

Eso es, al menos, lo que sostienen los creacionistas, a partir de los precisos cálculos que James Ussher, arzobispo anglicano de Armagh, Irlanda, estableció en 1654. Si los creacionistas de monseñor Ussher contemplaran las pinturas de la cueva de Altamira, o visitaran la de Maltravieso, o una excavación de huesos neandertales, o descubrieran un fósil de hace cincuenta mil años, dirían que Yahvé los puso allí hace cinco mil con la intención expresa de poner a prueba la fe de los arqueólogos.

Una tesis así podía entenderse hace cuatro siglos, pero hoy resulta aberrante con tantas evidencias científicas. Sin embargo, sigue teniendo seguidores, los mismos que durante la pandemia han negado la existencia del coronavirus y han mostrado menos confianza en los médicos que en los hechiceros, menos en un científico que en un adivino, menos en la química que en la alquimia y menos en un microscopio que en los posos del café.

Ninguna prueba los apea de sus convicciones, su fe sobrevive a toda demostración. Y así, creen que Matusalén vivió 969 años y que Noé construyó el Arca para salvarse del Diluvio universal cuando tenía 600. Según ellos, eran gentes con una genética muy longeva, en buena forma física y con todas sus capacidades intactas.

Vista la sequía que sufrimos, un nuevo diluvio universal sería necesario en este 23 de octubre de 2022 para llenar las charcas, las lagunas, los acuíferos, los pantanos y terminar con esta eterna sequía que parece anticipar la destrucción del mundo.

Este verano tan extremo, que llegó en mayo relinchando, se marcha despacio, con paso indolente, renqueante y a regañadientes, resistiéndose a los empujones con que avanza el otoño. El sol asesino que hemos soportado durante seis meses por fin se ha rendido y ha guardado sus barbacoas en los sótanos subtropicales, exhausto después de flagelarnos hasta la extenuación. Las nubes comienzan a llegar por el oeste en orden de batalla, atravesando Portugal desde el Atlántico, con ganas de encharcar la tierra. ¡Qué alegría escuchar los tambores que traen colgados en sus cinturas y que aporrean anunciando tormentas! ¡Qué regalo estas lluvias misericordiosas que despiertan en la tierra un olor a calabaza y apagan los desgarrados gritos que nos lanzaba la naturaleza, pidiéndonos que detuviéramos ya las quemaduras de aquellos terribles incendios en los que ardían hasta los lagos! Ya no recordamos cuánto tiempo hace que no veíamos pendular sus gotas en la punta de las hojas de los árboles, ni las perlas de rocío hiladas en las telarañas del bosque. Por fin ya está aquí el primer olor a humo que no surge de una quema. Ya está aquí el viento, que dobla las esquinas sin mirar y choca contra los viandantes como un niño que corre sin pensar que pueda haber alguien al otro lado. Por fin, nuestros pulmones reciclan sin esfuerzo el aire fresco, sin la polvorienta aspereza de los meses anteriores.

Todos los meses tienen su magia si se sabe mirar, todos ofrecen su milagro sin que lo merezcamos. El poco prestigioso noviembre despliega lo mejor del otoño del mismo modo que despliega mayo lo mejor de la primavera; el seco agosto nos regala el placer de las playas; el hosco enero nos trae la alegría de estar vivos un año más; el corto febrero nos palmea la espalda y nos anima: ¡Vamos allá!

En octubre, las hojas caducas de robles y castaños, de los chopos de las márgenes fluviales no son menos hermosas que las hojas verdes de la primavera. Los crepúsculos lentos, el olor de las fogatas, las primeras setas, los trompeteos de las grullas en el cielo, la fruta no recogida caída en el césped, el sabor y el sonido al cascar las nueces de temporada… Todo se confabula para crear un estado de ánimo que para los depresivos puede ser temible, pero para otros es la estación más creativa, en la que sentarnos a desarrollar por lo menudo las ideas que anotamos al paso en el cuaderno durante la agitación y las euforias del verano.

Ahora esperamos que octubre y noviembre remedien los desastres que julio y agosto provocaron. Esperamos que las lluvias caigan durante mucho tiempo, y luego sigan cayendo más tiempo aún, sin que el cielo las embargue para cobrarnos la deuda contraída por ensuciarlo tanto y deteriorar su salud. En este 23 de octubre, el mismo día en que dicen que se creó el mundo, esperamos sedientos, con las bocas abiertas, un nuevo bautismo y que el otoño sea generoso en aguas y en viento y nos libre de heladas y de cóleras. ¡Que el clima nos perdone por todas las heridas que le estamos infligiendo!