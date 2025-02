La covid y las supersticiones

Sanidad ha recomendado limitar el número de personas que participen en las celebraciones navideñas. No sé si habrá gente que, yendo dos veces a la semana al gimnasio, deje a la abuela cenando sola en Nochebuena. Lo que pesa es la asimetría y la sensación ... de que las medidas que se toman están inspiradas por la superchería. También hay gente que no se vacuna por miedo a los efectos del pinchazo y se fuma un paquete al día porque cada uno es cada cuál. Otros abrazan a sus hermanos y se ponen la mascarilla cuando van solos por el parque.

Como país no estamos mucho más cuerdos. El Gobierno cerró los vuelos con Sudáfrica ante el miedo de que se expandiera la variante ómicron, que tiene nombre de monstruo. Nos pintaron Johannesburgo como la zona cero de la covid cuando la incidencia acumulada es tres veces menor que en España. Después nos enteramos de que la nueva variante se había detectado antes en Holanda. Así que cerramos el país equivocado, y así vamos saltando de creencia en creencia y tomando medidas que no tienen sentido porque, chico, algo hay que hacer.

Digo que la locura tiene al menos dos caras. En una de ellas aparece un tipo que no se pone la de Moderna porque teme que Bill Gates le reinicie el sistema operativo y le termine por hablar en sueños aquel asistente de Word que tenía forma de clip. Otros aún hablan de conseguir la inmunidad de grupo en la que se cree como se cree en los unicornios. El problema de seguir comunicando alguna que otra mentira es que hay gente que sospecha que todo es mentira. El debate queda absolutamente viciado en ciénagas argumentales que discurren por las aceras en las que se da por hecho que, con un 90% de la población vacunada, el pasaporte covid es la salvación porque el no vacunado que entra por la puerta del bar te puede matar y el que no está vacunado, no. 'El País' publica una opinión de la Ponencia de Alertas del Sistema Nacional de Salud en el que desaconseja el pasaporte covid pues no hay evidencia de que reduzca la transmisión, equipara estar vacunado a estar inmunizado, los países que lo han implantado sufren aumento de casos, puede suponer situaciones de inequidad y genera desconfianza en las instituciones públicas. Un regalo. Eso, por no hablar de los derechos que podría vulnerar, su efecto sobre las libertades, etc.

Si lo que se pretende es obligar a que la gente se vacune –y yo estoy muy a favor de que la gente se vacune–, podrían decírselo sin rodeos. El error consiste en comunicar que no les están obligando y que se deben vacunar para salvar la vida por lo demás, lo que no se sostiene. Este es un argumento cada vez más descabalgado que pudre la discusión verdadera: conviene vacunarse para no morir; ni más, ni tampoco menos. Lo demás son discusiones bizantinas a la espera de vencer a un virus que no se va a vencer. A esto le pasas el filtro del oscurantismo, los lugares comunes, los carteles de 'Salimos más fuertes' y un fondillo del piano de James Rhodes y un tipo termina no queriendo vacunarse porque cree que se le va a quedar pegada la plancha a la frente.