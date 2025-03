Covid, ¿repetición de hechos?

El apasionante mundo microbiano abarca millones de especies de bacterias, virus y hongos. Todas juegan un papel muy importante en la Naturaleza, bien produciendo beneficios ... o enfermedades. Por citar un ejemplo, gran cantidad de los antimicrobianos existentes se obtienen de microorganismos. De hecho, el primer antibiótico descrito fue la penicilina, descubierta por Alexander Fleming en el año 1928 a partir de un hongo, el Penicillium notatum. Por el contrario los microorganismos producen infinidad de infecciones que se conocen desde siglos. En los últimos años estamos sufriendo una enfermedad, la covid, producida por el SARS CoV-2, un coronavirus perteneciente a una familia de virus, con una capacidad de contagio sorprendentemente alta.

De todas las enfermedades infecciosas relevantes hasta el momento solo una, la viruela, ha sido erradicada hacia el año 1980, gracias a la vacuna descubierta por el médico inglés Eduardo Jenner. Aún se conservan custodiadas algunas cepas del virus congeladas a menos sesenta grados en EE UU y Rusia, por si en un momento dado pudiera ocurrir algún brote de viruela y con el riesgo que esto supone si se produjera algún accidente imprevisible.

El coronavirus está produciendo una pandemia y cabría preguntarse ¿todo lo que está aconteciendo es nuevo o asistimos a la repetición de hechos ya conocidos a lo largo del tiempo? ¿Habrá habido generaciones que ya hayan sufrido situaciones parecidas? Pues veamos. Una pandemia terrible, que ocasionó millones de muertos a partir del año 1918, fue la mal llamada gripe española. En un documento que ha llegado a mis manos del gobierno civil de Burgos, fechado en octubre de ese mismo año se recogen las medidas contra la gripe. Dice textualmente: «Se abstengan de permanecer en locales cerrados, mal ventilados, en donde se reúne mucha gente, como tabernas, cafés, etc. Que se tengan abiertas todo el día las ventanas de los dormitorios. Estar en el campo el mayor tiempo posible porque el aire libre, el agua y la luz son los mejores desinfectantes». Les resulta familiar lo que describe esta circular de hace ya más de un siglo. ¿Se repite la historia?

Después de dos años de pandemia, aún no tenemos un patrón definido sobre el comportamiento del virus

Para luchar contra el coronavirus y alcanzar un éxito frente a esta enfermedad es fundamental que se produzca una inmunización global, mas esta es desigual según cuál sea el continente. En Europa se está decidiendo poner o no la cuarta dosis mientras que en África aún se está por recibir la primera. Multitud de personas sin vacunarse porque algunos países no disponen de vacunas y otras personas rechazándolas, abanderados por Djokovic, número uno del tenis mundial. ¡Qué contrasentido!

La multiplicación celular del virus es muy elevada y estadísticamente no sería impensable que aparezcan mutaciones del coronavirus más o menos agresivas, como ya ocurrió con la gripe. El virus gripal lleva causando episodios en los ciudadanos desde siglos, por lo que de igual manera no sería descartado que el SARS-CoV-2 se quedara con nosotros de modo permanente, manifestándose en forma de oleadas o en endemias estacionales. Si las defensas contra los virus y bacterias no se han modificado, posiblemente sí se habrá alterado el medio donde conviven seres humanos y gérmenes. ¿Tendrá que ver algo el aumento de la temperatura de la Tierra por el cambio climático que está alterando los comportamientos de muchas especies? Difícil respuesta. Si fuera así –mutaciones y calentamiento global– la población mundial debería estar en alerta permanente. No solo del SARS-CoV-2, sino por otros muchos microorganismos.

El ser humano ha experimentado un enorme avance en los últimos tiempos, fundamentalmente en tecnología, pero este avance tecnológico no ha impedido que los microorganismos mantengan su capacidad infectiva. Lo que si ha logrado la tecnología es que, si hace años se tardaba décadas en obtener una vacuna, hoy, en apenas un año, se han desarrollado varias vacunas declaradas medicamentos del año.

Y en este estado de cosas todo el mundo opinando, profesionales y menos profesionales, continuamente lanzando apreciaciones, recomendaciones, consejos, chascarrillos y cada vez surgiendo más dudas acerca de los picos, las oleadas, las variantes, las pautas de vacunación. Y también incógnitas referentes al color de la piel, el grupo sanguíneo, las secuelas de la enfermedad o la inmunidad que presentan algunos individuos, que en contacto estrecho con positivos, no desarrollan la infección o el batiburrillo de novedades aprobadas relativas a la realización de pruebas o cuarentenas según que la persona sea asintomática, padezca síntomas leves o sea de alto riesgo. Todo ello sirve para concluir, que después de dos años de pandemia, aún no tenemos un patrón definido sobre el comportamiento del virus.