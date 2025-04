Elevó los ojos al cielo, encogió los hombros y abrió sus manos, como impetrando la ayuda de la divinidad. ¡Pobre criatura mía entre las covid ... rota! Un día y otro día, siempre igual. Mariano José de Larra se quedaría estupefacto; ya jamás te dicen «vuelva usted mañana», nadie te da esperanzas, ni vanas ni ciertas, todo se reduce a murmurar: «Con esto de la covid...». Y ya está. No vuelva usted mañana ¿para qué?

Con esto de la covid, el gobierno hace escuela de su ninguneo democrático habitual para gobernar a golpe de real decreto, porque él lo vale y no el parlamento, esa manada de pejigueras. Con esto de la covid, no hay tiempo de hacer caso a los dictámenes de los jueces y es mejor legislar contra ley ¿qué importa si una ley nace ilegal? Tiempo habrá de blanquearla y, para cuando el Tribunal Constitucional quiera sentenciar, todos calvos. Con esto de la covid, ha sido de urgente y grave necesidad «horterizar» aún más la sublime horterada de Eurovisión, haciendo los coros nada menos que a comisiones ¡obreras! porque, al parecer, el jurado actuó de espaldas a las disciplinadas redes y, en su consecuencia, Irenita Igualdad se ha percatado de que le tememos a sus tetas, como si fuéramos antiguos coleteros, seducidos por las valkirias, esas diosas menores que eligen a los caídos en la batalla. Con esto de la covid, el paisano diputado pensó que el mar era el cielo e hizo un sí del no es no; se equivocó el palomo, algo imperdonable en un país en el que jamás nadie se equivoca. Y con esto de la covid, pedrosánchez guiñó a la presidencia y la Meritchelada se hizo carne, una vez más –¡Ay Forcadell, Forcadell!–. Y la ministra Darías inventó la careta de quita y pon, porque lo importante no es lo que tape, sino el poderío que implica: «¡Pongan mascarilla! ¡Ar! Chincha, rabia, habéis picado...» ¡Ay covid, que mi covid, que mi covid...».

Y sí, con esto de la covid, es im-pres-cin-di-ble pedir cita previa, lástima que –con esto de la covid– el teléfono para solicitarla no conteste. El teléfono convertido en la llave del cortijo del funcionariado, en el abra-kadabra de la administración esclerótica que crece y crece creando nuevas funciones, inútiles y duplicadas; pero con cita previa. Y con esto de la covid, ¡ay!, defender el derecho a la vida de quien intenta nacer o de quien se acerca al final será un delito penalmente tipificado. Mengele, en definitiva, no era sino un hijo de la grandísima covid.

Mientras que, con esto de la covid, ecológico, sostenible, adanista, resiliente, feminista, transversal, paritario, animalista, y hasta de las J.O.N.S, eso de encender la luz, arrancar el coche, comer pan con aceite, trasegar un par de birras, medio llenar el carro en el súper, comprarse medias, gayumbos, miriñaques o cualquiera otro capricho, se habrá convertido en evidente signo externo de riqueza que la caótica ministra de la cosa habría de perseguir de oficio.

El día que se acabe la covid, ignoro qué podremos hacer, nos quedaremos inermes, desnudos frente al mundo. Sin covid no hay paraíso.