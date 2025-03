¿Tú cotillones? Pues yo cabalgata

Sin dejar de reconocer lo difícil que debe ser acertar, y poder contentar a todo el mundo (esto último es más bien imposible), no deja ... por ello de llamarme poderosamente la atención la contradicción de la Junta de Extremadura al haber prohibido hace escasos días la celebración de Iberocio y, sin embargo, autorizar la celebración de cuatro cotillones en Nochevieja en Badajoz, cuando la última incidencia conocida en el día de ayer era superior a los 2.700 casos por cada 100.000 habitantes.

Me comenta una autoridad autonómica que «con un dos por ciento de camas hospitalarias ocupadas, se hace muy difícil prohibir y prohibir». Le entiendo, no digo que no sea así. Como me dice también una amiga, «es que si no esto va a tener consecuencias psicológicas peores que la pandemia». Y también la entiendo, pero en esta vorágine de un presidente del Gobierno que dice apoyar lo que decidan sobre el particular las comunidades autónomas, que al cambio viene a significar que apoya una cosa, y la contraria (las hay que han tomado medidas restrictivas, y otras que no), no es que me pierda, sino que las contradicciones me resultan tan patentes, que lo que me pasa es que se me hace difícil verles algo de sentido. Del común, me refiero.

De ahí, y voy acabando, que ante el visto bueno de la Junta a la celebración de los cotillones, lo más normal hubiera sido que el alcalde de Badajoz dijera que, pese a ello, en Badajoz no se celebrará la cabalgata de Reyes, ni por las calles o avenidas más anchas. Pero no, en respuesta ante ese envite, ha dicho: «Si la Junta mantiene los cotillones, nosotros mantenemos la Cabalgata». Es decir, ante un despropósito de la Junta, otro del Ayuntamiento de Badajoz. O así lo veo yo.